Wieder Rückstand, wieder Führung - doch diesmal packt's Lok Leipzig nicht!

Leipzig - 13 Tore fielen zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem 1. FC Magdeburg II in der Vorsaison, am heutigen Sonntag kamen sechs dazu. Der Titelverteidiger der Regionalliga Nordost drehte zunächst wieder einen Rückstand in ein 3:1, ging beim 3:3 (2:1) aber diesmal nicht als Sieger vom Platz.

Rick Lemke (l.) köpfte das 1:0 für Magdeburg. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Zunächst hatten die mit drei Spielern aus dem Zweitliga-Kader gestarteten Gäste große Probleme, in die gegnerische Hälfte zu kommen. Lok-Trainer Torsten Ziegner strebte genau das bei seiner Heimpremiere an. Doch die Magdeburger nutzten dann aber einen kapitalen Fehler des Meisters.

Der 18-jährige Julian Lempe verlor in seinem ersten Profieinsatz den Ball im eigenen Strafraum, Rick Lemke köpfte die folgende Flanke rechts unten ein - 1:0 für die Jungs des ehemaligen Co-Trainers von RB Leipzigs U19-Team Ronny Thielemann (10.).

Wie schon beim 3:1 in Luckenwalde rannten die Blau-Gelben fortan einem Rückstand hinterher.

Ayodele Adetula hätte im Gegenzug direkt wieder auf Unentschieden stellen können. Startelf-Debütant Ricky Bornschein legte quer auf den 28-Jährigen, dessen leicht angehobener Schuss nur an den Pfosten klatschte (11.). Sechs Minuten später ließ er gleich drei Gegenspieler sehenswert im Sechzehner stehen, belohnte sich aber nicht (17.).

Kevin Manthey, 1,92 Meter großer Neuzugang aus dem Bremer Nachwuchs, hätte auf 2:0 stellen können, scheiterte mit einem scharfen Schuss aber an Andreas Naumann, der nach seinem Handspiel außerhalb des Strafraums in Luckenwalde froh über die ausgebliebene Rotsperre sein durfte (33.).