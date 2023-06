Geht er oder bleibt er? Entscheidung bei Lok Leipzigs Sirch gefallen!

Leipzig - Die 3. Liga wäre wohl möglich gewesen. Doch Luca Sirch (24) wird dem 1. FC Lokomotive Leipzig auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost erhalten bleiben!

Luca Sirch (24) bleibt mindestens ein weiteres Jahr beim 1. FC Lokomotive Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Das gab der Klub am Dienstagmorgen bekannt. Sirchs Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen. Nun konnte man den Verteidiger davon überzeugen, ein weiteres Jahr in Probstheida zu bleiben.

Der 24-Jährige: "Ich gehe jetzt in meine vierte Saison beim 1. FC Lok. Ich kenne mittlerweile den Verein und die vielen Leute sehr gut und komme mit allen sehr gut aus. Ich weiß, was ich hier bei der Loksche habe und fühle mich einfach wohl. Wir haben als Team in der kommenden Saison wieder sehr viel vor und freuen uns schon, wieder vor unseren Fans zu spielen."

Ganz klar: das Ziel für die kommende Regionalliga-Runde ist wieder der Aufstieg, auch wenn es natürlich bockschwer wird.

Trainer Almedin Civa (51) freut sich dennoch sehr, dass sein Leistungsträger bleibt:

"Mit Lucas Verlängerung haben wir jetzt in der Innenverteidigung alle Positionen besetzt. Luca hat in den letzten drei Jahren gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Ich freue mich, dass er in der nächsten Saison wieder bei uns in der Abwehr steht."

Sirch, gebürtiger Augsburger absolvierte seit 2020 unter anderem 88 Pflichtspiele für den 1. FC Lok und erzielte dabei vier Tore.