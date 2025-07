Lok Leipzig vor Saisonstart ohne Glück: Auch in der Generalprobe reicht's nicht für einen Sieg

Plauen - Mit drei Siegen aus drei Testspielen startete der 1. FC Lok Leipzig in die Vorbereitungen auf die neue Saison. Beim nächsten Match sollte es dann nur für ein Remis reichen. Nun müssen sich die Blau-Gelben auch in ihrer Generalprobe mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Für die Probstheidaer wird es dann in genau einer Woche ernst, wenn sie am 1. Spieltag in der neuen Fußball-Saison am 26. Juli um 16 Uhr beim FSV Zwickau auflaufen.