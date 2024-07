Ex-RB-Leipzig-Spieler verrät: Dieser Kicker hat mich zu Lok gebracht!

Leipzig - Alexander Siebeck (30) war von 2010 bis 2017 bei RB Leipzig aktiv. Danach wechselte er munter zwischen bekannten Klubs wie Energie Cottbus oder BFC Dynamo hin und her. Seit diesem Sommer ist er beim 1. FC Lokomotive Leipzig angestellt.

Für Siebeck ist es auch ein Stück weit Nach-Hause-Kommen. In der Jugend ab 2008 spielte er bereits für die Loksche. Jetzt soll er helfen, den Verein nach einer schwachen Saison wieder in die Spur zu führen.

Der Goalgetter der Blau-Gelben stellte schließlich den Kontakt her. Als klar war, dass Seitz neuer Coach wird, ging alles ganz schnell.

Der Lok-Stürmer macht den Neuzugang klar! Die beiden Kicker kennen sich laut Siebeck bereits seit 15 Jahren, standen sich auch immer Mal in der Regionalliga gegenüber.

"Im Prinzip war es so bei mir, mein Vertrag läuft im Sommer aus, da macht man sich Gedanken, die Gespräche dort (Anm. d. Red.: bei BFC Dynamo) haben extrem spät stattgefunden, aber ich wollte Klarheit haben. Und dann habe ich den Kontakt zu Djamal Ziane aufgenommen."

Knapp zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart bei VSG Altglienicke am 28. Juli sind die Sachsen noch im Trainingslager in Sternberg aktiv. Am Freitag steht mit dem HSV II der nächste Testspielgegner auf dem Plan.

Auf ein klares Saisonziel hat sich die Mannschaft noch nicht festgelegt, wie Siebeck verriet: "Ich kann jetzt nicht sagen, wir wollen Tabellenplatz XY, sondern ich glaube, es geht erst einmal darum, dass wir 'ne deutlich bessere Saison spielen, dass wir attraktiven Fußball bieten wollen. Wenn wir das schaffen, werden wir auch weiter vorne stehen in der Tabelle."