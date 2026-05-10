Fans nach Lok-Leipzig-Spiel wütend: "Sowas sollte bestraft werden!"

Greifswald - Das 1:1 in Greifswald kann für Lok Leipzig "Gold wert" sein, wie Vizekapitän Farid Abderrahmane (30) nach Abpfiff so schön sagte. Vor dem letzten Spieltag in der Regionalliga Nordost hat Blau-Gelb durch den Punktgewinn die Meisterschaft noch in der eigenen Hand. Eigentlich ein Grund zum Feiern in Probstheida, doch es gibt Gesprächsbedarf.

654 Fans von Lok Leipzig waren mit nach Greifswald gereist, um sich die Partie anzuschauen. © Elke Bahrdt

Denn nachdem die Gäste schon in der 3. Minute in Rückstand gerieten und erst durch Ayodele Adetula (28) in der 64. Minute ausgleichen konnten, entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide.

Hätte Blau-Gelb noch einen Treffer kassiert, wäre Carl Zeiss Jena jetzt mit einem Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze und hätte mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt nächste Woche die Meisterschaft feiern können. Auch den Norddeutschen hätte ein weiterer Gegentreffer mehr als weh getan. Meuselwitz hätte am letzten Spieltag mit einem Sieg dann noch vorbeiziehen und den Greifswalder Abstieg einleiten können.

Alles Konjunktiv, der Punkt half beiden. Wie man sich darauf aber geeinigt hat, macht die Fans nun wütend.

Denn ungefähr ab der 87. Minute stellten Greifswald und Lok das Fußballspielen ein. Der GFC schob die Kugel in der eigenen Hälfte nur noch hin und her. Die Gäste blieben unterdessen auf ihrer Seite, griffen gar nicht mehr an. So liefen die Minuten herunter, bis Schiedsrichter Kai Kaltwaßer (33) die Farce nach drei Minuten Nachspielzeit abpfiff.

Absurde Szenen, die mit Pfiffen von den Rängen begleitet wurden. Die 654 mitgereisten Lok-Fans waren nicht begeistert.