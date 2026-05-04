Schmerzhafte Abgänge für Lok Leipzig: Von Piechowski zur Familie, Maderer sorgt bei Fans für Unmut

Leipzig - Für Lok Leipzig geht es in den kommenden Wochen um alles! Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Regionalliga Nordost ist die Meisterschaft durch die Ereignisse des vergangenen Wochenendes noch nicht eingetütet, die Chance zum Aufstieg in die 3. Liga in Gefahr. Zudem ist bereits klar, dass zwei wichtige Spieler nächste Saison fehlen werden.

Stefan Maderer (29, l.) und Laurin von Piechowski (32, M.) verlassen Lok Leipzig. Die Spieler sind momentan beide noch verletzt. © Picture Point / Gabor Krieg

Torjäger Stefan Maderer (29) und Verteidiger Laurin von Piechowski (32), die in dieser Spielzeit bis zu ihrer Verletzung zum Stammpersonal der Sachsen gehörten, verlassen den Klub.

Beim Abwehrmann hat das vor allen Dingen familiäre Gründe. Der in Berlin geborene Kicker war nach seiner Jugendzeit bereits in 104 Pflichtspielen für den SV Babelsberg im Einsatz, kennt die Gegend gut und wird nun eben wieder in der nächsten Saison bei diesem Klub in seiner Heimat spielen.

Während Lok womöglich also den Sprung in die höhere Liga schafft, bleibt von Piechowski der Regionalliga treu.

"Die Verpflichtung von Laurin ist für uns etwas ganz Besonderes. Er ist einer der besten und erfahrensten Innenverteidiger der Liga. Wir sind stolz, dass er ab der kommenden Saison wieder unser Trikot trägt", so Paul Bachmeyer, Vorstandsvorsitzender des SV Babelsberg 03.

Auch Maderer bleibt in der vierthöchsten Liga aktiv, allerdings nicht im Nordosten.