Für Lok Leipzig wird jetzt die große Kunst sein, an den verpassten Aufstiegen nicht zu zerbrechen

Leipzig - Zurück in der Messestadt. Fraglich, wie viele der Spieler von Lok Leipzig nach dem 1:2 in Würzburg in der Nacht geschlafen haben. Statt den verdienten Aufstieg in die 3. Liga feiern zu können, werden sich die Sachsen auf der letzten Sitzung vor der Sommerpause am Dienstag wohl ratlos in die Augen sehen.

Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz (49) war letztes Jahr einer der Ersten, der den Kopf wieder heben konnte. Dieses Jahr fiel das deutlich schwerer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Schon wieder, muss man sagen. Das Bild ähnelt stark dem, was Blau-Gelb letztes Jahr nach Havelse durchmachen musste. Alle am Boden, Trainer Jochen Seitz (49) schaffte es irgendwie, die Köpfe seiner Kicker wieder anzuheben.

Lok gelang zum zweiten Mal in Folge mit der Meisterschaft ein sportlicher Meilenstein. Und auch wenn es brutal schwer werden wird, die gleiche Geisteshaltung wie auf dem Weg zu den Titeln braucht es auch jetzt, damit die Mannschaft an den Geschehnissen der vergangenen Tage nicht zerbricht.

"Wir werden uns jetzt schon gegenseitig aufbauen. Aber beim Zusammenkommen am Dienstag tröstet dann vielleicht nur der ein oder andere Tropfen Alkohol. Ich weiß sonst nicht, wie man das anders aushalten soll", so der emotional extrem angefasste Kapitän Djamal Ziane (34) nach Abpfiff.

Worte, die eigentlich schon alles darüber aussagen, wie schwer es werden wird, jetzt wieder aufzustehen. Geplant ist, dass ein Teil der Mannschaft in den kommenden Tagen wohl zusammen wegfährt, um den Kopf freizubekommen. Alle jedoch nicht, weil ein paar Akteure den Verein verlassen werden.

Stefan Maderer (29) und Laurin von Piechowski (32) werden definitiv nicht die Einzigen bleiben, die gehen. Sportboss Toni Wachsmuth (39) kann jetzt, da die Ligazugehörigkeit geklärt ist, final an die Kaderplanung gehen.