"Gemeinsame Zeit war unvergessliches Geschenk": Lok Leipzig verliert Stürmer Kang

Leipzig - Lok Leipzig muss in der kommenden Regionalliga-Saison auf den Linksaußen Min-gi Kang (24) verzichten.

Min-gi Kang (24) verlässt Lok Leipzig zur neuen Saison. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Auf Instagram verkündete der 24-jährige Südkoreaner am Sonntagabend seinen Abschied.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit mir eine wunderbare Zeit verbracht haben", schrieb er. "Die gemeinsame Zeit war für mich ein unvergessliches Geschenk."

Für Lok kam Kang in der abgelaufenen Saison 30 Mal zum Einsatz, wobei er drei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete.

Für welchen Verein er zukünftig auflaufen wird, ließ der 24-Jährige zunächst offen.