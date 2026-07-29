Lok Leipzig ist noch nicht fertig! "Kann jetzt sehr schnell gehen, auch so 'ne Nummer, die über Nacht passiert!"

Leipzig - Durch einen 3:1-Erfolg über Luckenwalde ist Lok Leipzig am vergangenen Freitag optimal in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Besonders erfreulich dabei: die Sommerverpflichtungen haben sich toll integriert. Auch natürlich ein Verdienst von Kadermacher Toni Wachsmuth (39), der im TAG24-Interview davon spricht, dass da aber noch etwas passiert.

Toni Wachsmuth (39) bei der Tätigkeit, bei der man ihn häufig beobachten kann: Telefonieren, um eventuelle neue Transfers einzutüten. © Picture Point/ Sven Sonntag

Denn auch wenn sich der Meister punktuell schon richtig gut verstärkt hat, ist die Mannschaft insgesamt noch etwas dünn besetzt. Eine Ausfallseuche wie in der Vorsaison und Blau-Gelb könnte schnell wieder Probleme bekommen.

"Wir werden schon schauen, dass wir offensiv und defensiv noch etwas machen werden. Es sind jetzt noch knapp fünf Wochen Transferfenster, der Markt bewegt sich jetzt noch einmal, weil die Dritt- und Zweitligisten langsam aber sicher abschließen mit den Planungen", so der 39-Jährige.

Wie bisher auch wolle man sich in Probstheida dabei aber nicht stressen lassen und ganz genau den Markt sondieren.

Ausgeschlossen ist aber definitiv nicht, dass sich plötzlich eine Tür auftut. "Jetzt ist so ne Phase, da kann es sehr schnell gehen, auch so 'ne Nummer, die über Nacht passiert. Aber wie gesagt: wir machen nur Transfers, von denen wir hundert Prozent überzeugt sind."

Von den bisherigen Neuzugängen war man das, was sich direkt bezahlt machte. Am Freitag netzte Ex-Auer Ricky Bornschein (26) zum zwischenzeitlichen 2:1. Rechtsaußen Patrick Vuc (22) gab zudem eine Torvorlage.