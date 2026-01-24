Geplatzter Test, Regionalliga wird wohl auch nichts: Stolperwoche für Lok Leipzig!

Leipzig - Nicht wie geplant findet an diesem Wochenende ein weiteres Testspiel des 1. FC Lokomotive Leipzig statt. Zudem ist der Regionalliga-Auftakt 2026 für die Sachsen in akuter Gefahr. Keine leichte Situation für Blau-Gelb, die eigentlich schon wieder sehr gut im Saft stehen.

Der Platz im Bruno-Plache-Stadion ist aktuell gefroren. Unter diesen Bedingungen kann wegen der Verletzungsgefahr nicht gespielt werden. © Silvio Bürger

Nach TAG24-Informationen wollte der aktuelle Tabellenführer an diesem Wochenende gegen Ligakonkurrent 1. FC Magdeburg II testen, der seine Elf sogar mit Spielern des Anschlusskaders aus der 1. Mannschaft bestücken wollte, die ja bekanntlich in der 2. Bundesliga kickt.

Weil aber auch der Rasen in Sachsen-Anhalt durch die Wetterbedingungen extrem gelitten hat, wurde daraus nichts.

Ungünstig, dass es auch im Bruno-Plache-Stadion nicht besser aussieht. "Trainiert wird wegen des tief gefrorenen Bodens aktuell auf dem Kunstrasen oder in der Halle, winterfeste Kleidung samt Handschuhe ist mehr oder weniger Pflicht", heißt es vonseiten des Vereins. Einen geeigneten Testgegner im eigenen Rund empfangen ging also auch nicht.



Die Problematik ist jetzt, dass sich die Witterungsverhältnisse in den nächsten Tagen nicht gerade verbessern sollen. Daher kann man beinahe schon davon ausgehen, dass die Regionalliga-Partie am kommenden Samstag beim ZFC Meuselwitz verschoben werden muss.

Nach TAG24-Informationen sind die Blau-Gelben schon jetzt bemüht, einen alternativen Testgegner zu finden.