Sorge um Kreislauf-Cevis trübt Lok Leipzigs Hertha-Erfolg

Leipzig - Lok Leipzig hat das Regionalliga-Heimspiel gegen die 2. Mannschaft von Hertha BSC am Sonntagnachmittag mit 4:0 (1:0) gewinnen können. Nach einer weitestgehend glanzlosen ersten Halbzeit hatten die Gastgeber nach Wiederanpfiff alles im Griff und sorgten schnell für klare Verhältnisse. Gedanken müssen sich die Sachsen nur um Dorian Cevis machen.

Lok Leipzig tat sich im ersten Durchgang gegen gut eingestellte Herthaner ziemlich schwer. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Offensivmann legte sich in der 22. Minute ohne Gegnereinwirkung auf den Rasen und musste runtergenommen werden. Nach TAG24-Informationen streikte der Kreislauf.

Zuvor tat sich Blau-Gelb in den ersten Minuten spielerisch etwas schwer. Hertha stand gut, ließ die Sachsen selten nahe an den Strafraum heran.

Folglich dauerte es 12 Minuten bis zum ersten Abschluss. Tobias Dombrowa probierte es aus der zweiten Reihe. Konstantin Heide parierte gerade noch mit einer schnellen Beinbewegung.

Der erzwungene Wechsel machte die Sache für die Loksche dann nicht unbedingt leichter. Hertha machte das soweit gut, stellte in den entscheidenden Momenten immer ein Bein dazwischen und versuchte hin und wieder selbst mal nach vorne zu kommen.

Da brachte Lok die ganze Spielkontrolle nichts, wenn der letzte Punch fehlte. Vieles deutete auf ein 0:0 zur Halbzeit hin, da stachen die Hausherren doch noch zu. Nach einem Angriff über rechts ließ Stefan Maderer im Strafraum prallen und Alexander Siebeck vollendete super platziert unten links zum 1:0 (37.).