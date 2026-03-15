Angreifer von Lok Leipzig im Krankenhaus! "Alles abklären, auch Echo fürs Herz"

Leipzig - Bitterer Wermutstropfen für Lok Leipzig nach dem über weite Teile überzeugenden 4:0 gegen Hertha BSC II am Sonntagnachmittag. Angreifer Dorian Cevis (24) musste ins Krankenhaus gebracht werden. Diagnose offen!

Lok Leipzigs Dorian Cevis (24) fühlte sich Mitte der ersten Halbzeit gegen Hertha plötzlich unwohl. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach 22 gespielten Minuten setzte sich der offensive Mittelfeldmann ohne Gegnereinwirkung an der Mittelfeldlinie auf den Rasen. Mitspieler zeigten sofort Richtung Bank an, dass Cevis ausgewechselt werden soll.

Unter Begleitung wurde Leipzigs Nummer 22 schließlich zur Bank gebracht, wo es ihm noch sichtlich schlecht ging.

"Er hat sich einfach nicht gut gefühlt. Es ist wohl eher wie so ein kleiner Schwächeanfall gewesen. Er wurde jetzt erst einmal gecheckt und zur Sicherheit jetzt ins Krankenhaus gefahren. Dort wird alles noch einmal abgeklärt, auch ein Echo fürs Herz und dann hoffen wir, dass er bald wieder da ist", so Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) nach Abpfiff gegenüber TAG24.

"Ich hoffe einfach, dass es nicht dramatisch ist", ergänzte Trainer Jochen Seitz (49), der den Ausfall mit Eren Öztürk (21) erfolgreich kompensieren konnte.

In der Halbzeit sprachen die Verantwortlichen bei Blau-Gelb noch von Kreislaufproblemen. Hoffentlich war es das am Ende auch nur.