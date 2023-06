Herber Verlust für Lok Leipzig: Voufack wechselt in die 3. Liga

Auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski (44) freut sich über den Neuzugang aus Leipzig: "Eric ist ein sehr dynamischer Rechtsverteidiger, der vor allem in der Vorwärtsbewegung seine Stärken hat, gute Flanken schlägt und in den letzten beiden Jahren einige Scorerpunkte gesammelt hat. Nichtsdestotrotz bringt er durch seine Statur auch eine ordentliche Zweikampfhärte und Robustheit mit und kann zudem auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Wir sind von seinem Potential sehr überzeugt."

"Mit 18 Jahren kam Eric bereits zu seinen ersten Einsätzen in der 3. Liga, nach seinem Wechsel nach Leipzig hat er sich dort bei einem Verein, der um die vorderen Plätze mitspielt, auf Anhieb als Stammspieler etablieren können. Wir freuen uns, dass wir ihn trotz namhafter Konkurrenz von uns überzeugen konnten und werden gemeinsam mit ihm an seiner weiteren Entwicklung arbeiten."

"Eric Voufack ist ein Talent, das noch zwei Jahre lang die U23-Regel erfüllt, für sein Alter aber auch schon einiges an Erfahrung sammeln konnte", sagte Essens Direktor Profifußball, Marcus Steegmann (42).

Eric Voufack (21) verlässt den 1. FC Lokomotive Leipzig und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Drittligisten Rot-Weiß Essen an. An der Hafenstraße unterzeichnete der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis 2025.

Auch der beim Halleschen FC und dem FC Carl Zeiss Jena ausgebildete Voufack selbst, der Probstheida nach 77 Pflichtspielen (sieben Tore, zwölf Vorlagen) verlässt, meldete sich zu Wort und sagte, unbedingt den Schritt in den Profifußball machen zu wollen.

"Bei RWE hatte ich von Beginn an das Gefühl, dass die Hafenstraße der perfekte Ort ist, um mich fußballerisch und persönlich weiterzuentwickeln. Ich werde in jedem Training und in jedem Spiel alles reinwerfen und versuchen, der Mannschaft mit meiner Offensivpower zu helfen."