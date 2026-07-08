In den Tests überzeugt: Lok Leipzig verpflichtet Verstärkung für die Offensive

Leipzig - Lok Leipzig sichert sich die Dienste von Patrick Vuc (22). Der Offensivmann konnte in den beiden bislang absolvierten Testspielen offenbar überzeugen. Nun hat der Regionalligist Nägel mit Köpfen gemacht.

Patrick Vuc (22, l.) schließt sich Lok Leipzig an. In den bisherigen Testspielen konnte er Sportboss Toni Wachsmuth (39) überzeugen. © 1. FC Lok Leipzig

Toni Wachsmuth (39), Sportgeschäftsführer bei Blau-Gelb: "Patrick hat bei uns in den ersten Trainingstagen und den beiden Testspielen einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar und wird uns so noch mehr Möglichkeiten geben."

Vuc unterschrieb einen Vertrag bis 2027 und erhält die Rückennummer 21.

Die Vergangenheit des Torjägers liest sich durchaus abwechslungsreich. Über den VfB Stuttgart II, die SpVgg Greuther Fürth II und den SGV Freiberg ging es für ihn im Sommer 2025 in die erste rumänische Liga zum FC Herrmannstadt und zu Beginn dieses Jahres dann eine Etage tiefer zu CSC Selimba.

Jetzt ist er in der vierthöchsten deutschen Liga angekommen.

Der Spieler zu seiner Verpflichtung: "Ich freue mich riesig, hier zu sein. Die Verantwortlichen haben mir vom ersten Tag an ein gutes Gefühl gegeben. Jetzt möchte ich mich schnell in die Mannschaft einfinden, hart arbeiten und mit meinen Leistungen zu einer guten Saison beitragen. Ich freue mich darauf, die Fans kennenzulernen und vor ihnen alles für den 1. FC Lok zu geben."