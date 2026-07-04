Lok Leipzig liefert sich intensives Torspektakel gegen Zweitligist!

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Lok Leipzig hat den ersten echten Härtetest der Vorbereitung gegen SK Kladno mit einem 3:3 beendet. In der kommenden Woche heißt der nächste Gegner Hertha BSC.

Von Michi Heymann

Naunhof - Sechs Tore beim zweiten Test der Vorbereitung! Lok Leipzig hat am Samstagnachmittag gegen den tschechischen Zweitligisten SK Kladno 3:3 (2:1) gespielt. Eine Woche vor dem Heimspiel-Highlight gegen Hertha BSC ein guter Gradmesser, wie weit das Team von Trainer Torsten Ziegner schon ist.

Lok Leipzig und SK Kladno schenkten sich gar nichts. Die Zuschauer im Clade-Sportpark in Naunhof durften viele Tore bestaunen.
Lok Leipzig und SK Kladno schenkten sich gar nichts. Die Zuschauer im Clade-Sportpark in Naunhof durften viele Tore bestaunen.  © 1. FC Lok Leipzig

Bei angenehmem feuchtwarmen Wetter ging es um 16 Uhr im Clade-Sportpark in Naunhof los. Das erste Highlight gab es schon nach zwei Zeigerumdrehungen zu bestaunen. Kladnos Benjamin Vid bugsierte das Leder ins eigene Netz, die Loksche schon früh mit 1:0 in Führung.

Es ging intensiv weiter. Der tschechiche Drittliga-Meister der Vorsaison zeigte ebenfalls seine Qualitäten und glich durch Lacko nach 26. Minuten zum 1:1 aus.

Doch noch vor dem Pausenpfiff fand Blau-Gelb eine Antwort. Top-Torschütze Ayodele Adetula nahm einmal mehr Maß und schoss den Meister der Regionalliga Nordost zur 2:1-Pausenführung (36.).

Verstärkung im Mittelfeld: Lok Leipzig verpflichtet ehemaliges RB-Leipzig-Talent
1. FC Lokomotive Leipzig Verstärkung im Mittelfeld: Lok Leipzig verpflichtet ehemaliges RB-Leipzig-Talent

Im zweiten Durchgang standen auf beiden Seiten teils andere Spieler auf dem Feld. Den größten Nutzen daraus machten zunächst die Gäste, die durch Klimes zum 2:2-Ausgleich kamen (58.).

Das schockte die Sachsen aber nicht. Der eingewechselte Djamal Ziane stand nur fünf Minuten später goldrichtig und brachte mit seinem 3:2 die Blau-Gelben erneut in Führung. Doch abermals hatten die Tschechen eine passende Antwort parat und glichen durch Citek zum 3:3 aus (68.).

Bis zum Ende blieb es eine spannende Partie im Clade-Sportpark. Doch letztendlich wurde beim Sechs-Tore-Spektakel kein Sieger gefunden.

Titelfoto: 1. FC Lok Leipzig

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