Lok Leipzig liefert sich intensives Torspektakel gegen Zweitligist!

Naunhof - Sechs Tore beim zweiten Test der Vorbereitung ! Lok Leipzig hat am Samstagnachmittag gegen den tschechischen Zweitligisten SK Kladno 3:3 (2:1) gespielt. Eine Woche vor dem Heimspiel-Highlight gegen Hertha BSC ein guter Gradmesser, wie weit das Team von Trainer Torsten Ziegner schon ist.

Lok Leipzig und SK Kladno schenkten sich gar nichts. Die Zuschauer im Clade-Sportpark in Naunhof durften viele Tore bestaunen. © 1. FC Lok Leipzig

Bei angenehmem feuchtwarmen Wetter ging es um 16 Uhr im Clade-Sportpark in Naunhof los. Das erste Highlight gab es schon nach zwei Zeigerumdrehungen zu bestaunen. Kladnos Benjamin Vid bugsierte das Leder ins eigene Netz, die Loksche schon früh mit 1:0 in Führung.

Es ging intensiv weiter. Der tschechiche Drittliga-Meister der Vorsaison zeigte ebenfalls seine Qualitäten und glich durch Lacko nach 26. Minuten zum 1:1 aus.

Doch noch vor dem Pausenpfiff fand Blau-Gelb eine Antwort. Top-Torschütze Ayodele Adetula nahm einmal mehr Maß und schoss den Meister der Regionalliga Nordost zur 2:1-Pausenführung (36.).

Im zweiten Durchgang standen auf beiden Seiten teils andere Spieler auf dem Feld. Den größten Nutzen daraus machten zunächst die Gäste, die durch Klimes zum 2:2-Ausgleich kamen (58.).

Das schockte die Sachsen aber nicht. Der eingewechselte Djamal Ziane stand nur fünf Minuten später goldrichtig und brachte mit seinem 3:2 die Blau-Gelben erneut in Führung. Doch abermals hatten die Tschechen eine passende Antwort parat und glichen durch Citek zum 3:3 aus (68.).