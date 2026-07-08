Von Lok Leipzig in die Champions League: Verkamp dem großen Traum "zum Greifen nahe"
Leipzig - Auf ein überragendes Jahr bei Lok Leipzig folgte für Pasqual Verkamp (28) eine Saison voller Tiefschläge beim Klub aus der Regionalliga Nordost. Vor ein paar Wochen entschied Blau-Gelb, dass der gemeinsame Weg nicht weitergehen wird. Der Offensivmann machte Pause und hat sich inzwischen komplett neu orientiert.
Nach einem Urlaub in Ko Samui in Thailand, wo auch Ex-Teamkamerad Djamal Ziane (34) mal vorbeischaute, öffnete sich für den Rechtsaußen plötzlich eine neue Tür.
Verkamp schließt sich BG Pathum United an, einem Erstligisten aus Thailand, der sich als Tabellenvierter der Vorsaison für den internationalen Wettbewerb AFC Champions League Two qualifiziert hat. Dort hat er zunächst für ein Jahr unterschrieben.
"Die Bedingungen hier sind unglaublich, hier wird auf höchstem Niveau professionell gearbeitet. Die Trainingsbedingungen sind wie in der Bundesliga, der Staff drumherum auch riesig. Es wird sich wirklich um alles gekümmert. Ich bekomme hier Wohnung und Auto gestellt. Dass das natürlich auch einfach erste Liga in Thailand ist und damit verbunden auch die Möglichkeit besteht, international in der asiatischen Champions League zu spielen, war Grund genug für die Entscheidung", so der 28-Jährige gegenüber TAG24.
Durch den Wechsel öffnet sich für den Offensivmann, der auch die thailändische Staatsbürgerschaft besitzt, zudem vielleicht noch das Tor zu einer ganz großen Sache.
Verkamp: "Hier ist natürlich auch die Nähe zur Nationalmannschaft gegeben, heißt, wenn ich Leistung zeige, kann ich mir dahingehend einen Traum erfüllen, der gefühlt zum Greifen nah ist."
Lok Leipzigs ehemaliger Offensivmann Verkamp vor großem Abenteuer
Trotzdem bringt so ein Schritt natürlich auch Hürden mit sich. Zum Beispiel der Abschied aus Deutschland. Für den in Stuttgart geborenen Verkamp ein großes Abenteuer.
"Natürlich bin ich auch traurig darüber ein paar Dinge und Menschen in Deutschland zu verlassen, aber ich bin ja nicht komplett verschwunden. Und ich werde natürlich Deutschland aus der Ferne weiterhin verfolgen. Aber das Gefühl, mit dem ich jede Sekunde durch das Leben hier gehe, ist das Gefühl der Dankbarkeit, ich bin dankbar dafür, dass ich das erleben darf", zeigt sich der Goalgetter glücklich.
Die neuen Eindrücke müssen nun erst einmal ineinander greifen.
Laut dem Spieler gibt es ständig etwas anderes zu entdecken. So kann er das harte Jahr bei Lok vielleicht schnell hinter sich lassen.
Der neue Spieler von BG Pathum United: "Ich bin ein Typ Mensch, der viel Wert auf persönliche Entwicklung legt. Das Jahr hilft mir, was das angeht, bestimmt enorm. Ich kann so viele Eindrücke sammeln, so viele Erfahrungen sammeln wie bisher wahrscheinlich noch nie zuvor. Andere Menschen, anderes Land, andere Mentalität, anderes Essen, andere Sprache, unter der Woche international spielen und andere Länder bereisen: es hört gar nicht mehr auf mit neuen Dingen, die ich erleben darf."
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg