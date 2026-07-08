08.07.2026 10:32 Von Lok Leipzig in die Champions League: Verkamp dem großen Traum "zum Greifen nahe"

Lok Leipzig hat sich vor ein paar Wochen von Pasqual Verkamp getrennt. Der Offensivmann hat inzwischen eine neue Heimat gefunden.

Von Michi Heymann

Leipzig - Auf ein überragendes Jahr bei Lok Leipzig folgte für Pasqual Verkamp (28) eine Saison voller Tiefschläge beim Klub aus der Regionalliga Nordost. Vor ein paar Wochen entschied Blau-Gelb, dass der gemeinsame Weg nicht weitergehen wird. Der Offensivmann machte Pause und hat sich inzwischen komplett neu orientiert.

Pasqual Verkamp (28) hat Lok Leipzig und Deutschland hinter sich gelassen und ein ganz neues Abenteuer in Thailand begonnen. © Picture Point / Gabor Krieg Nach einem Urlaub in Ko Samui in Thailand, wo auch Ex-Teamkamerad Djamal Ziane (34) mal vorbeischaute, öffnete sich für den Rechtsaußen plötzlich eine neue Tür. Verkamp schließt sich BG Pathum United an, einem Erstligisten aus Thailand, der sich als Tabellenvierter der Vorsaison für den internationalen Wettbewerb AFC Champions League Two qualifiziert hat. Dort hat er zunächst für ein Jahr unterschrieben. "Die Bedingungen hier sind unglaublich, hier wird auf höchstem Niveau professionell gearbeitet. Die Trainingsbedingungen sind wie in der Bundesliga, der Staff drumherum auch riesig. Es wird sich wirklich um alles gekümmert. Ich bekomme hier Wohnung und Auto gestellt. Dass das natürlich auch einfach erste Liga in Thailand ist und damit verbunden auch die Möglichkeit besteht, international in der asiatischen Champions League zu spielen, war Grund genug für die Entscheidung", so der 28-Jährige gegenüber TAG24. 1. FC Lokomotive Leipzig Verlässt Lok Leipzig aus familiären Gründen: Fan-Kritik am Grözinger-Abgang Durch den Wechsel öffnet sich für den Offensivmann, der auch die thailändische Staatsbürgerschaft besitzt, zudem vielleicht noch das Tor zu einer ganz großen Sache. Verkamp: "Hier ist natürlich auch die Nähe zur Nationalmannschaft gegeben, heißt, wenn ich Leistung zeige, kann ich mir dahingehend einen Traum erfüllen, der gefühlt zum Greifen nah ist."

Lok Leipzigs ehemaliger Offensivmann Verkamp vor großem Abenteuer