Jena macht Titelkampf wieder spannend! Lok Leipzig verliert Regionalliga-Knaller

Der 1. FC Lokomotive Leipzig verlor am Sonntagnachmittag gegen den FC Carl Zeiss Jena das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost.

Von Michi Heymann

Leipzig - Das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost geht an Carl Zeiss Jena! Tabellenführer Lok Leipzig musste sich trotz 1:0-Halbzeitführung am Ende mit 1:2 geschlagen geben.

Damit ist der Meisterkampf in der Liga doch wieder spannend. Gewinnt Carl Zeiss noch das Nachholspiel, sind es nur vier Punkte zur Lokschen. Es bleibt spannend.

Lok Leipzig unterliegt Carl Zeiss Jena mit 1:2

Und so ist es. Carl Zeiss Jena dreht das Spiel im zweiten Durchgang und besiegt Tabellenführer Lok Leipzig mit 2:1.

90.+1 Minute: Es läuft schon die Nachspielzeit. Hier passiert wohl nichts mehr.

89. Minute: Jena fast mit dem 3:1. Aber Naumann wahrt die Punktchance per Parade.

Der starke Andreas Naumann parierte einige Male, konnte bei beiden Gegentreffern aber nicht viel machen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

88. Minute: Es wird unruhig im Stadion. Gerade glaubt niemand so richtig an ein Lok-Comeback. Viel Nachspielzeit wird es wohl auch nicht geben.

86. Minute: Jena hat sich das Comeback im zweiten Durchgang irgendwie verdient. Lok wirkte - gerade in der Offensive - nicht mehr so griffig.

84. Minute: Tooor für Jena! Jetzt ist es doch noch passiert, Lok fängt sich das 1:2. Emeka Oduah ist der Torschütze, der nach einem Freistoß und viel Trubel im Lok-Strafraum die Chance nutzt!

82. Minute: Die letzten Minuten laufen. Insgesamt ist die zweite Halbzeit etwas schwächer als der erste Durchgang. Spannend ist aber, ob einem Team der Lucky Punch gelingt.

76. Minute: Offenes Spiel, noch immer. Aber Carl Zeiss ist jetzt besser und näher am Siegtreffer dran.

Die Fans von Lok Leipzig haben zwischenzeitlich auch etwas Pyro angezündet. © PICTURE POINT / S. Sonntag

72. Minute: Riesenchance für Jena! Nach einer Ecke kommt Lankford per Kopf an den Ball. Naumann reagiert aber glänzend pariert.

70. Minute: Die letzten 20 Minuten laufen im Bruno. Kann sich eine Mannschaft noch den Sieg schnappen? Momentan hat Lok etwas Oberwasser.

Schlussphase zwischen Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena läuft

Enge Kiste zwischen Jena und Lok. Beide Teams schenken sich nichts. © PICTURE POINT / S. Sonntag

66. Minute: Soeben hat der Stadionsprecher verkündet, dass die Zuschauerzahl fünfstellig geworden ist. 10.181 Fans sind im Bruno, um sich die Partie anzusehen.

64. Minute: Brenzlige Situation im Jena-Strafraum. Am Ende liegen Ziane und zwei Kicker der Auswärtsmannschaft. Es gibt Freistoß für die Gäste.

60. Minute: So richtig fällt beiden Teams gerade nicht viel ein. Wenn ein Team als Sieger vom Platz gehen will, muss da mehr kommen.

56. Minute: Blau-Gelb möchte gern den alten Abstand wieder herstellen. Doch momentan fehlt es an Abschlüssen. Jena lauert.

49. Minute: kalte Dusche für die Loksche, die die Führung sicher nicht so schnell aus der Hand geben wollte. Doch Blau-Gelb ist schon wieder im Vorwärtsgang.

47. Minute: Tor für Jena! Die Gäste haben sich was vorgenommen, kommen druckvoll aus der Kabine. Ein Freistoß von knapp außerhalb des Strafraums von links landet direkt im Kasten rechts. Der eingewechselte Kevin Lankford ist der Torschütze.

Zweite Halbzeit zwischen Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena

Die Mannschaften stehen wieder auf dem Feld. Es kann weitergehen. Stefan Maderer wurde ausgewechselt, für ihn steht jetzt Djamal Ziane auf dem Platz.

Halbzeit zwischen Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena

Nach spannenden 45 Minuten im Spitzenspiel führt Lok Leipzig verdient mit 1:0 gegen Verfolger Carl Zeiss Jena. War die Partie anfangs noch sehr ausgeglichen, wurden die Hausherren gegen Ende der ersten Hälfte immer besser und erarbeiteten sich schließlich den Treffer durch Stefan Maderer. Die Führung hätte auch noch höher ausfallen können, doch Jena rettete sich in die Kabine. Überschattet wurde die erste Hälfte von einem medizinischen Notfall im Lok-Fanblock.

Lok Leipzig und Carl Zeiss Jena liefern ein gutes Spiel ab. © PICTURE POINT / S. Sonntag

45. Minute: Gleich ist Pause. Scheint so, als geht Lok mit einer knappen, aber verdienten Führung in die Pause.

42. Minute: Maderer war nach einem Zuspiel von Ayodele Adetula nah dran am zweiten Tor, erwischt die Kugel aber nicht richtig. Der Ball geht knapp rechts vorbei.

40. Minute: Lok drängt jetzt auf das zweite Tor noch vor der Halbzeit.

37. Minute: TOOOOR für Lok Leipzig! Es hatte sich etwas angedeutet. Stefan Maderer macht den wichtigen Treffer per Kopf nach einer Flanke von rechts zum 1:0.

33. Minute: Erste richtig gefährliche Chance des Spiels! Farid Abderrahmane versucht es per direktem Freistoß. Der hätte genau links oben gepasst, doch Marius Liesegang pariert stark.

Lok Leipzig und Jena lieferten sich ein ausgeglichenes Duell. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Fans sind wieder voll da - passiert vor der Halbzeit noch etwas?

29. Minute: Heim- und Gästefans haben den Support inzwischen wieder aufgenommen.

27. Minute: Tobias Dombrowa läuft mit vier eigenen Mitspielern auf den Jena-Kasten zu, hat zahlreiche Optionen, um den Angriff schön zu Ende zu spielen. Zum Unmut der Fans wählt er die schlechteste und passt zum Gegner.

26. Minute: Auf dem Rasen ist es hingegen weiterhin ruhig. Sehr fahrig die Partie. Beide Teams lassen nicht viel zu, es wird viel diskutiert.

24. Minute: Der betroffene Fan aus dem Block wurde eben mit einer Trage abtransportiert. Er soll wohl eine Kopfverletzung erlitten haben. Es gibt Applaus aus dem Publikum. Gute Besserung!

20. Minute: Unschöne Szenen im Lok-Block. Der Notarzt musste zum Fanblock der Heimmanschaft. Entsprechend ruhig ist es gerade im Rund.

Auf Seiten der Heimfans kam es zu einem Notarzteinsatz. © TAG24

18. Minute: Gerade passiert nicht so viel. Jena jetzt mehr am Ball, kommt aber durch die dicht gestaffelte Lok-Defensive nicht durch.

Anfangsphase vorbei, kein Team besser, sehr ausgeglichen

13. Minute: Es ist ein ansehnliches Spitzenspiel, wo auf beiden Seiten gefühlt jederzeit was passieren kann.

11. Minute: Nach einem Konter wird Jonas Arcalean vor dem Jena-Strafraum gestoppt. Reicht Schiedsrichter Marvin Tennes aber nicht, um die mögliche Notbremse als Foul zu werten.

8. Minute: Jena wird besser und hat die dicke Chance zum 1:0. Über rechts geht es schnell. Den Ball in die Mitte bekommt Amar Suljic. Sein Abschluss geht nur knapp links am Kasten vorbei.

5. Minute: Jena jetzt auch zum ersten Mal am Drücker. Nicolas Wähling ist frei durch, konnte aber im letzten Moment gestört werden. Seinen Flachschuss hat Andreas Naumann sicher.

2. Minute: Lok direkt spielbestimmend, lässt den Ball erst einmal durch die eigenen Reihen laufen. Stefan Maderer mit einem ersten Kopfball, aber ungefährlich.

14.02 Uhr: Der Ball rollt

Fast pünktlich wurde angepfiffen, Lok Leipzig hat Anstoß. Los gehts!

13.59 Uhr: Die Mannschaften kommen auf das Feld

Gleich geht es los. Alle sind bereit für einen schönen Fußballnachmittag. Wer wird das Spitzenspiel für sich entscheiden?

Alles bereit, es kann losgehen. © TAG24

13.45 Uhr: So langsam kribbelt es

Die Jena-Fans sind inzwischen auch in voller Stärke im Stadion. Die Mannschaften sind inzwischen in die Kabinen verschwunden. Gleicht geht es los. Die Stimmung im Bruno ist entsprechend aufgeheizt.

Die letzten Vorbereitungen vor dem Topspiel sind getroffen. Gleich kann es losgehen. © TAG24

13.20 Uhr: Die Aufstellungen sind da

Während inzwischen die gesamte Mannschaft von Lok Leipzig zur Erwärmung auf dem Platz ist, sind nun auch die Aufstellungen da. Große Freude bei Blau-Gelb: Jonas Arcalean ist zurück und direkt in der Startelf.

Diese Mannschaften bestreiten das Regionalliga-Topspiel gegeneinander. © TAG24

13.13 Uhr: Erwärmung beginnt

Die ersten Spieler sind auf dem Feld, um sich für das Topspiel aufzuwärmen. So langsam füllen sich auch mehr und mehr die Plätze im Rund.

Die ersten Spieler haben sich zur Erwärmung aufs Feld begeben. © TAG24

12.37 Uhr: Schon viel los vor dem Bruno-Plache-Stadion

Gut eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff ist beim Leipziger Bruno-Plache-Stadion schon einiges los. Bei schönem Wetter auch nicht verwunderlich, dass sich die Fans da das Regionalliga-Topspiel anschauen wollen. Wer mit dem Auto kommt, muss aber teilweise mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Die ersten Fans haben sich bereits auf die Ränge begeben. Die meisten gönnen sich vorher aber noch etwas am Essensstand. © TAG24