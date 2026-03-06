10.000 Fans beim Meister-Duell! Lok Leipzig hat "schon ein wichtiges Spiel" gegen Jena

Leipzig - Spitzenspiel im Bruno-Plache-Stadion! Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der Tabellenführer der Regionalliga Nordost , Lok Leipzig den ärgsten Verfolger Carl Zeiss Jena im heimischen Rund. Mit einem Sieg würden sich die Meisterchancen der Blau-Gelben noch einmal drastisch erhöhen. Trainer Jochen Seitz (49) versucht es locker anzugehen.

Die Fans von Lok Leipzig werden ihre Mannschaft auch am Sonntag wieder nach vorn peitschen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Das wird schon ein wichtiges Spiel, aber kein Spiel, was Entscheidungen hervorruft. Es gibt noch 30 Punkte zu vergeben", so der Coach am Freitagvormittag auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Gewinnen die Sachsen, würde der Abstand in der Tabelle auf Jena auf satte 13 Punkte anwachsen. Aktuell sind es zehn, wobei: "Ich rechne immer mit sieben Punkten Vorsprung, weil Jena das Nachholspiel wohl gewinnen wird", so Seitz.

Trotzdem lässt sich sagen, dass das Duell am Sonntag eine Vorentscheidung um die Meisterschaft bedeuten könnte, auch wenn laut Seitz "noch viel passieren könne" und man sich "nicht ausruhen" dürfe.

Im Kern sind Jena und Rot-Weiß Erfurt aber die einzigen echten Verfolger. Der Hallesche FC hat verkündet, dass man - sollte man doch noch als Staffelsieger aus der Saison gehen - nicht aufsteigen möchte, womit die Loksche "nicht gerechnet habe". Aber: "Wir nehmen das zur Kenntnis, mehr auch nicht."

Übrigens: Aktuell sind laut Vereinsangaben 8762 Tickets für das Meister-Duell verkauft. Der Klub rechnet aber fest damit, dass mindestens 10.000 Zuschauer ins Stadion kommen. Das Bruno wird also voll.