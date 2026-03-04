Dritter Sieg in Folge! Lok Leipzig fährt nächsten Dreier ein

Meuselwitz - Die nächsten Punkte sind im Sack! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat seine Siegesserie auf drei Spiele ausgebaut.

Lok-Mittelstürmer Stefan Maderer (29) brachte sein Team nach einem Eckball mit dem Kopf in Führung. (Archivfoto) © Picture Point / Roger Petzsche

Nach dem Dreier im Heim-Duell mit dem FC Eilenburg sowie dem Auswärtserfolg gegen den FSV 63 Luckenwalde setzten sich die Mannen von Jochen Seitz am heutigen Mittwochabend auch beim ZFC Meuselwitz, wenn auch nur knapp, mit 1:0 (1:0) durch.

Vor 1881 Zuschauern in der Bluechip-Arena erwischten die Gäste dabei allerdings einen holprigen Start. Die Hausherren hatten in der ersten Dreiviertelstunde nämlich mehr vom Spiel, konnten sich daraus jedoch keine hochkarätigen Chancen herausarbeiten.

Dann aber meldete sich die Offensivabteilung der Sachsen zum Dienstbeginn, und Angreifer Stefan Maderer drückte nach einem Eckball das Leder aus etwa fünf Metern per Kopf über die Linie, wodurch der Spitzenreiter in Führung (25. Minute) ging.

Dieser Spielstand hielt bis zur Pause, obwohl der FCL durchaus die Möglichkeit hatte, mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine zu gehen. Ein wuchtiger Schuss von Pasqual Verkamp (44.) aus rund 15 Metern verfehlte das Ziel nur knapp.