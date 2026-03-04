Dritter Sieg in Folge! Lok Leipzig fährt nächsten Dreier ein
Meuselwitz - Die nächsten Punkte sind im Sack! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat seine Siegesserie auf drei Spiele ausgebaut.
Nach dem Dreier im Heim-Duell mit dem FC Eilenburg sowie dem Auswärtserfolg gegen den FSV 63 Luckenwalde setzten sich die Mannen von Jochen Seitz am heutigen Mittwochabend auch beim ZFC Meuselwitz, wenn auch nur knapp, mit 1:0 (1:0) durch.
Vor 1881 Zuschauern in der Bluechip-Arena erwischten die Gäste dabei allerdings einen holprigen Start. Die Hausherren hatten in der ersten Dreiviertelstunde nämlich mehr vom Spiel, konnten sich daraus jedoch keine hochkarätigen Chancen herausarbeiten.
Dann aber meldete sich die Offensivabteilung der Sachsen zum Dienstbeginn, und Angreifer Stefan Maderer drückte nach einem Eckball das Leder aus etwa fünf Metern per Kopf über die Linie, wodurch der Spitzenreiter in Führung (25. Minute) ging.
Dieser Spielstand hielt bis zur Pause, obwohl der FCL durchaus die Möglichkeit hatte, mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine zu gehen. Ein wuchtiger Schuss von Pasqual Verkamp (44.) aus rund 15 Metern verfehlte das Ziel nur knapp.
Lok Leipzig mit Zehn-Punkte-Polster auf Verfolger FC Carl Zeiss Jena
Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie auf der Glaserkuppe immer umkämpfter, Chancen ergaben sich auf beiden Seiten, doch die Leipziger behielten letztendlich die Oberhand, brachten die hauchdünne Führung über die Zeit und bleiben damit mit zehn Punkten Vorsprung auf den Verfolger FC Carl Zeiss Jena an der Tabellenspitze.
Die Thüringer haben allerdings ein Spiel weniger, könnten somit noch aufschließen.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche