Kampf um die 3. Liga! Lok Leipzig gegen Würzburger Kickers im Liveticker

Leipzig - Am heutigen Donnerstagabend (19 Uhr) empfängt Regionalliga-Nordost-Meister Lok Leipzig den Zweitplatzierten der Bayernstaffel zum Aufstiegshinspiel im Bruno-Plache-Stadion. TAG24 ist für Euch live dabei und berichtet im Ticker.

Ayodele Adetula präsentierte sich zuletzt in Bestform, machte die wichtigen Tore für Lok Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Gäste gelten gemeinhin als leichter Favorit, hatten zuletzt einen starken Lauf und setzten sich auch im Landespokalfinale gegen Drittligist 1860 München durch.

Trotzdem wollten die Sachsen den kommenden Gegner unter der Woche nicht auf ein Podest stellen. "Wir haben ja selbst den Meistertitel nicht geschenkt bekommen, haben genügend Qualität, um Würzburg wehzutun", so Coach Jochen Seitz.

Der Heimbereich ist restlos ausverkauft. Um 17 Uhr öffnen die Stadiontore.