Jetzt zählt's! Lok Leipzig kämpft um den Aufstieg: "Alles, was war, ist egal!"
Leipzig - Der Hinspiel-Tag ist gekommen! Am Donnerstagabend (19 Uhr) empfängt Lok Leipzig die Würzburger Kickers zum Aufstiegsspiel im Bruno-Plache-Stadion! Ausverkauftes Haus, bestes Fußballwetter, erwartbar elektrisierende Stimmung. Es wird vermutlich ein Fest.
Auch wenn sich die Sachsen natürlich grundsätzlich aufregen müssen, dass sie durch die Aufstiegsregel als Meister überhaupt noch um den Einzug in die 3. Liga kämpfen müssen, überwiegt inzwischen die "Vorfreude" auf die Partien, wie Farid Abderrahmane (30) gegenüber TAG24 sagte.
Und auch wenn die Formkurve der Gäste zuletzt steil nach oben zeigte, möchte man in Probstheida von einer Favoritenrolle nichts wissen.
"Alles, was war, ist egal. Du musst zweimal wach sein. An den Tagen kann einfach alles passieren. Von daher sind es 50:50-Spiele gegen einen guten Gegner", so der Vizekapitän weiter.
Im vergangenen Jahr gegen Havelse war Blau-Gelb zuvor auch auf der Siegerstraße, holte gegen Erzgebirge Aue sogar den Sachsenpokal. Trotzdem machte es Havelse cleverer und überzeugte gerade im Rückspiel - der Lok-Traum platzte.
Abderrahmane: "Ein Fehlpass, einmal Ausrutschen, einen Querschläger hinten oder eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter und auf einmal liegst du hinten oder führst. So ist das. Aber wir werden uns nicht verstecken, wir haben ein Heimspiel und wollen gewinnen."
Keine Übertragung der Partie im Free-TV
Wer kein Ticket für das Aufstiegsspiel ergattern konnte, schaut am Donnerstagabend womöglich komplett in die Röhre. Die Partie wird nämlich nicht wie einige Begegnungen zuletzt im Free-TV beim MDR übertragen, sondern nur beim kostenpflichtigen Anbieter "MagentaTV", der ja auch die meisten Spiele der 3. Liga exklusiv zeigt.
Fans der Blau-Gelben könnten sich somit quasi schon einmal darauf einstellen, wie das ab der kommenden Saison laufen könnte, sollten die Sachsen aufsteigen.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche