Dritter Aufstiegsversuch! Lok Leipzigs Scheitern war "schlimm, aber hat nur geholfen"

Leipzig - Belohnt sich Lok Leipzig nach der zweiten Meisterschaft in Folge endlich mit dem Aufstieg in die 3. Liga ? Am Donnerstagabend (19 Uhr) findet das Hinspiel um den Sprung in die höhere Klasse gegen die Würzburger Kickers im Bruno-Plache-Stadion statt.

Die Bilder nach dem Scheitern gegen Havelse hängen noch im Hinterkopf. Trotzdem kann die Erfahrung aus den Spielen jetzt vielleicht helfen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Für die Sachsen ist es der dritte Versuch innerhalb von sechs Jahren, den so schwierigen Schritt nach oben zu schaffen. 2020 scheiterte Blau-Gelb an Verl. In der vergangenen Saison war gegen den TSV Havelse der Traum geplatzt. Nun soll es gegen den bayrischen Vertreter klappen.

Es entsteht der Eindruck, dass die Erfahrung, die der Klub in den vergangenen Aufstiegsspielen sammeln konnte, höher gewichtet ist, als der Ausgang.

"Ich glaube, das hat, auch wenn es schlimm war, nur geholfen. Es fühlt sich anders an als letztes Jahr, weil man das jetzt alles schon erlebt hat. Man weiß, um was es geht, worauf es ankommt. Ich bin irgendwie noch gar nicht angespannt, das war letztes Jahr noch anders", so Vizekapitän Farid Abderrahmane (30) einen Tag vor dem Hinspiel gegenüber TAG24.

Djamal Ziane (34), der gegen Verl schon dabei war und das Aufstiegsdrama zweimal hinter sich hat, sieht es ähnlich: "Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist. Ich glaube aber, dass es nicht schadet, dass man das schon einmal erlebt hat, weil man jetzt auch anders mit der Anspannung und Nervosität umgeht und das den Jungs nehmen kann, die noch nicht dabei waren."