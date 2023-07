Kurz vor dem Saisonstart: Lok Leipzig holt Verstärkung für den Sturm!

Lok-Coach Almedin Civa (51, l.) begrüßt seinen Neuzugang für die Offensive Will Siakam (27). © 1. FC Lokomotive Leipzig

Wie die Sachsen am Donnerstag mitteilten, schließt sich Will Siakam (27) der Loksche an.

Der 27-jährige Stürmer unterschreibt einen Zweijahresvertrag und trägt nunmehr die Rückennummer 9.

Trainer Almedin Civa (51): "Mit Will haben wir einen weiteren offensiven Spieler, der außen und auch im Sturm spielen kann. Will wird den Konkurrenzkampf steigern, sein Spiel mit Ball und sein Tempo hilft uns enorm. Ich kenne Will schon sehr lange und ich bin mir sicher, dass er schnell seine Stärken für unseren 1. FC Lok auf den Platz bringen wird."

Erfahrung bringt der Offensivmann jedenfalls mit. Er bestritt schon 134 Regionalligaspiele für Viktoria Berlin, Union Fürstenwalde, die U23 von Hertha BSC, Tennis Borussia Berlin und zuletzt bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Siakam zu seinem Wechsel: "Hi, Lokfans. Ich freue mich sehr auf das neue Kapitel mit euch. Es ist immer top, für einen Traditionsklub mit so einer Fangemeinschaft zu spielen. Nach den positiven Gesprächen bin ich absolut überzeugt, diesen Weg mit euch zu gehen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit."