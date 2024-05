Schönste Frise der Liga bleibt: Piplica kickt weiter für Lok Leipzig

Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth (37, l.) verkündet die Verlängerung mit Zak Paulo Piplica (22). © 1. FC Lokomotive Leipzig

"Freudig" verkündete der Klub aus dem Stadtteil Probstheida am Dienstag, dass Piplica um ein weiteres Jahr bis Sommer 2025 verlängert hat.

"Die Gespräche mit Toni Wachsmuth haben mir von Anfang an gezeigt, dass ich ein wichtiger Bestandteil in der neuen Saison sein werde und deshalb habe ich mich gegen andere Möglichkeiten entschieden", sagte der defensive Mittelfeldspieler. "In der kommenden Saison haben wir als Mannschaft so einiges wiedergutzumachen."

Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth (37) ergänzte: "Es ist schön, dass Zak auch weiterhin für Lok Leipzig auflaufen wird. Er wird mit seiner Mentalität und seiner Laufbereitschaft der Mannschaft in der neuen Saison guttun."

Der 22-Jährige wechselte als 18-Jähriger im Jahr 2020 zu dem Verein, den sein Papa Tomislav Piplica (55) noch bis Saisonende interimsweise coacht und seine Funktion dann an Jochen Seitz (47) abgibt.

Piplica absolvierte 119 Spiele für den FCL, erzielte dabei drei Tore und bereitete fünf weitere vor.