Lok Leipzig: Gewagter Schritt von der Regionalliga in die zweite Liga?

Luca Sirch (24, l.) wird für den 1. FC Lokomotive Leipzig wohl nicht mehr zu halten sein. Der 1. FC Magdeburg hat großes Interesse an ihm. © Picture Point / Gabor Krieg

Schon im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, dass Sirch zu einem ambitionierteren Verein wechselt. Inzwischen spricht viel dafür, dass er sogar eine Liga dabei überspringt.

Zweitligist 1. FC Magdeburg soll neben dem SC Paderborn und der SV Elversberg laut "LVZ" großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Eine erste Kontaktaufnahme habe es bereits gegeben.

Nicht verwunderlich, dass die Blau-Weißen den Markt gründlich sondieren, stehen doch die Abgänge von Abwehrspieler Jamie Lawrence (21) und Stürmer Luc Castaignos (31) offenbar kurz bevor.

Doppelt bitter für Lok: Sirch könnte ablösefrei gehen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Die Partie gegen den FSV Zwickau am Sonntag daheim könnte also seine letzte im Trikot der Sachsen sein.

Dabei ist er so wertvoll für den Verein. Wettbewerbsübergreifend schoss der Mittelfeldmann in dieser Saison 14 Tore für die Blau-Gelben und bereitete sieben weitere Treffer vor. Damit war er quasi die Lebensversicherung in einer Spielzeit, in der sonst nicht viel zusammen lief.