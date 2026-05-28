28.05.2026 20:39 Lok Leipzig gegen Würzburger Kickers im Liveticker: Aufstiegstraum von Blau-Gelb in Gefahr!

Lok Leipzig empfängt am Donnerstagabend die Würzburger Kickers zum Aufstiegshinspiel. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Michi Heymann

Leipzig - Am heutigen Donnerstagabend (19 Uhr) empfängt Regionalliga-Nordost-Meister Lok Leipzig den Zweitplatzierten der Bayernstaffel zum Aufstiegshinspiel im Bruno-Plache-Stadion. TAG24 ist für Euch live dabei und berichtet im Ticker.

Lok Leipzig - Würzburger Kickers 0:1 Tore: Liam Omore 0:1 (50.) Besondere Vorkommnisse:

Das Spiel ist vorbei: Lok Leipzig verliert 0:1 gegen die Würzburger Kickers

90.+6 Minute: Es gibt noch einmal Ecke für Lok. In die Arme von Hipper. Es reicht nicht.

90.+5 Minute: Seitz wechselt Kabashi ein. Ein letzter Impuls vor der drohenden Niederlage?

90.+4 Minute: Noch einmal ein Kopfball von Lok, aber kein Druck dahinter, wie nahezu bei jedem Abschluss heute. Hipper hat den Ball.

90.+2 Minute: Die lange Nachspielzeit ist vielleicht sogar schlecht für die Leipziger, die schauen müssen, dass sie nicht noch ein Gegentreffer bekommen.

90.+1 Minute: Bonga! Wieder scheitert der Offensivmann an sich selbst und schießt drüber. Den bekommen die Sachsen einfach nicht in den Griff.

90. Minute: Lok versucht noch einmal alles. Doch Würzburg steht sehr gut. Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit.

88. Minute: Könnte gleich noch einmal eine Unterbrechung geben, weil dichter Rauch aus dem Lok-Block Richtung Feld weht.

86. Minute: Lok wehrt sich nochmal - mit Fernschüssen. Immerhin, aber die sind auch kein Problem für Hipper.

81. Minute: Öztürk liegt am Boden, da ist wohl ein Wechsel nötig. Verkamp macht sich bereit.

80. Minute: Die Gäste lassen hier überhaupt nix anbrennen. Die Hausherren finden kein Durchkommen und müssen immer wieder zittern, nicht noch das Zweite zu kassieren.

Schlussphase zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers

76. Minute: Lok ist mit dem knappen Rückstand noch gut bedient. Wieder ist Würzburg durch, Bonga rennt allen Verteidigern davon und passt in die Mitte. Glück aus Leipzig-Sicht, dass zwei Würzburger keinen anständigen Abschluss hinbekommen.

74. Minute: Cevis mal mit einem Abschluss. Doch genau in die Arme von Hipper. Das ist zu wenig.

72. Minute: 10.787 Zuschauer sind im Stadion. Um noch ein Tor zu sehen? Ein scheint fast unwahrscheinlich, dass hier nix mehr passiert.

71. Minute: Fast das 2:0. Eine eigene Ecke fliegt den Sachsen beinahe um die Ohren. In letzter Sekunde können die Blau-Gelben einen Konter abwehren.

70. Minute: Es spielt weiterhin eher Würzburg nach vorn. Wann startet Lok hier die Aufholjagd?

68. Minute: Kurze Verletzungsunterbrechung, zudem ein paar Auswechslungen bei den Gästen. Jetzt kann es endlich weitergehen.

63. Minute: Da auch die Leipzig-Fans Pyro abgebrannt haben und das Stadion etwas eingenebelt wurde, muss das Spiel kurz unterbrochen werden.

Keine halbe Stunde mehr zu spielen: Lok Leipzig muss Rückstand aufholen

Großer Kampf, doch die Gäste liegen in Führung. © Hendrik Schmidt/dpa

61. Minute: Offensiv spielt im zweiten Durchgang bisher nur Würzburg eine Rolle. Eine halbe Stunde noch. Was fällt Leipzig hier noch ein?

59. Minute: Alles etwas wild jetzt. Blau-Gelb ist schon bemüht, eine schnelle Antwort zu finden. Es fehlt aber total an Durchschlagskraft.

55. Minute: Die Hausherren wirken jetzt angeschlagen. Würzburg drängt auf den zweiten Treffer.

53. Minute: So hatten sich die Sachsen den Start in den zweiten Durchgang sicherlich nicht vorgestellt. Für eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel braucht es jetzt dringend einen eigenen Treffer.

50. Minute: Tor für Würzburg. Jetzt ist es passiert. Nach einer Flanke von links steht Omore im Strafraum fast völlig frei und köpft rechts unten zum 1:0 ein.

50. Minute: Während einer Verletzungsunterbrechung fordern beide Fanlager gemeinsam das Kompassmodell. Lok lässt sogar ein paar Luftballons steigen.

49. Minute: Kurz mal fast Stille im Stadion, weil eine gefährliche Flanke wieder Bonga findet. Aber wieder links am Kasten vorbei sein Kopfball.

46. Minute: Lok stört direkt früh. Zu früh für Keeper Hipper, der nach einem Blockversuch eines Leipzigers was abbekommen hat.

Zweite Halbzeit zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers

Vor dem Anpfiff: Lok spielt jetzt auf die eigenen Fans zu. Vielleicht bringt es ja Glück.

Vor dem Anpfiff: Die Würzburger sind bereits wieder auf dem Platz. Gleich geht es weiter.

Hlabzeitfazit

Vollkommen ausgeglichene Partie bislang zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers. Nach gefährlichen Torchancen steht es 2:1 für die Gäste, die durch Nischalke und Bonga durchaus hätten in Führung gehen können. Auf Seiten der Hausherren war Öztürk nah an einem Treffer dran. Hier kann noch alles passieren.

Ausgeglichene Partie bislang. Im zweiten Durchgang ist noch alles möglich. © Picture Point / Roger Petzsche

Die dickste Chance der Partie hatte Würzburg bislang. Naumann konnte die Kugel nach einem Kopfball von Bonga noch an die Latte lenken. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Halbzeit bei der Partie Lok Leipzig gegen Würzburger Kickers

45. Minute: Loks Cevis liegt jetzt im eigenen Strafraum am Boden. Nach kurzer Behandlungsphase scheint es für ihn aber weiterzugehen.

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Das Spiel ist wieder unterbrochen, weil Thomann erneut am Boden liegt. Für ihn geht es nicht weiter. Für ihn kommt Meisel in die Partie.

43. Minute: Öztürk kassiert Gelb nach einem Foul. Das sah wirklich nicht gut aus.Thomann muss behandelt werden.

40. Minute: Fünf Minuten noch in Durchgang eins. Lok noch einmal mit einer Ecke. Die auch schlecht kommt und nix bringt.

36. Minute: Gefährliche Flanke auf Bonga in den Strafraum. Der Offensivmann köpft aber rechts vorbei. Trotzdem: auf ihn muss Lok aufpassen!

36. Minute: Zwei Würzburger liegen am Boden, kurze Unterbrechung. Schade, den Blau-Gelb hatte gerade richtig zug nach vorn.

34. Minute: Zum ersten Mal ist Adetula auf links durch. Hipper kann seinen Schuss aber halten. Die Hausherren jetzt gut drin.

33. Minute: Loks Grözinger bleibt nach einem harten Zweikampf am Boden liegen, kann aber zum Glück weitermachen.

Halbe Stunde gespielt zwischen Lok Leipzig und Würzburg - Chancen jetzt auf beiden Seiten

Gutes Duell bislang zwischen Lok und Würzburg. © Hendrik Schmidt/dpa

27. Minute: Jetzt auch Blau-Gelb mit einem ersten guten Abschluss! Öztürk prüft Hipper, der Schlussmann hält den gefährlichen Flachschuss, der wohl links unten eingeschlagen hätte. Jetzt ist Feuer drin!

25. Minute: Nächstes dickes Ding für die Gäste! Die anschließende Ecke fliegt zu Bonga, der aus sehr kurzer Distanz die Kugel nur an die Latte schießt. Auch da war Naumann aber dran.

24. Minute: Erste dicke Chance der Partie! Nischalke setzt sich stark auf links durch und läuft auf Naumann zu. Sein Schuss Richtung rechte untere Torecke ist sehr platziert, aber Loks Schlussmann pariert.

22. Minute: Blau-Gelb wird mutiger, viel geht über links. Jetzt auch mal Ecke für Lok. Die aber auch fruchtlos bleibt.

20 Minute: Momentan passiert nicht viel. Lok lässt die Gäste überwiegend das Spiel machen und versucht nach Ballgewinn dann immer wieder schnell nach vorn zu spielen.

Anfangsphase zwischen Lok Leipzig und Würzburg ist durch - noch keine Highlights

14. Minute: Teils sind es leichte Ballverluste von Lok in der Vorwärtsbewegung. Solche einfachen Fehler müssen die Sachsen heute unbedingt vermeiden.

11. Minute: Alles noch nicht dramatisch hier. Lok versucht immer Mal wieder ein paar Nadelstiche zu setzen und nach vorn zu kommen. Die Gäste wirken aber etwas selbstbewusster.

8. Minute: Die Gäste setzen sich jetzt etwas in der gegnerischen Hälfte fest. Es gibt die erste Ecke der Partie für Würzburg. Die bringt aber nichts ein.

5. Minute: Erster Freistoß für Lok Leipzig aus guter Position. Abderrahmane schießt aber links über den Kasten.

4. Minute: Die Gäste mit etwas mehr Spielanteilen jetzt. Gefährlich wurde es aber noch nicht. Die Stimmung im Bruno ist herausragend.

2. Minute: Ruhiger Beginn bislang. Es ist erst einmal ein Abtasten offenbar.

Die Gästefans haben Pyro mitgebracht. © TAG24

Anpfiff der Partie Lok Leipzig gegen Würzburg

Vor dem Anpfiff: Lok Leipzig spielt zuerst auf die gegnerischen Fans zu. Würzburg darf anspielen.

Vor dem Anpfiff: Die Mannschaften betreten das Feld. In wenigen Minuten wird angepfiffen.

Vor dem Anpfiff: Das Publikum wurde noch einmal heiß gemacht. Die Stimmung passt!

18.43 Uhr: Erfahrener Schiedsrichter leitet die Begegnung

Lars Erbst ist heute der Unparteiische der Partie. Der 31-Jährige hat bereits 26 Partien in der 2. Bundesliga gepfiffen und war 52 Mal in der 3. Liga aktiv. Ein erfahrener Mann also. Heute wäres es vermutlich auch ok, wenn er aus Thüringen kommen würde.