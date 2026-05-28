28.05.2026 19:12 Lok Leipzig gegen Würzburger Kickers im Liveticker: Der Ball rollt!

Lok Leipzig empfängt am Donnerstagabend die Würzburger Kickers zum Aufstiegshinspiel. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Michi Heymann

Leipzig - Am heutigen Donnerstagabend (19 Uhr) empfängt Regionalliga-Nordost-Meister Lok Leipzig den Zweitplatzierten der Bayernstaffel zum Aufstiegshinspiel im Bruno-Plache-Stadion. TAG24 ist für Euch live dabei und berichtet im Ticker.

Lok Leipzig - Würzburger Kickers 0:0 Tore: Besondere Vorkommnisse:

Anfangsphase zwischen Lok Leipzig und Würzburg ist durch - noch keine Highlights

14. Minute: Teils sind es leichte Ballverluste von Lok in der Vorwärtsbewegung. Solche einfachen Fehler müssen die Sachsen heute unbedingt vermeiden.

11. Minute: Alles noch nicht dramatisch hier. Lok versucht immer Mal wieder ein paar Nadelstiche zu setzen und nach vorn zu kommen. Die Gäste wirken aber etwas selbstbewusster.

8. Minute: Die Gäste setzen sich jetzt etwas in der gegnerischen Hälfte fest. Es gibt die erste Ecke der Partie für Würzburg. Die bringt aber nichts ein.

5. Minute: Erster Freistoß für Lok Leipzig aus guter Position. Abderrahmane schießt aber links über den Kasten.

4. Minute: Die Gäste mit etwas mehr Spielanteilen jetzt. Gefährlich wurde es aber noch nicht. Die Stimmung im Bruno ist herausragend.

2. Minute: Ruhiger Beginn bislang. Es ist erst einmal ein Abtasten offenbar.

Die Gästefans haben Pyro mitgebracht. © TAG24

Anpfiff der Partie Lok Leipzig gegen Würzburg

Vor dem Anpfiff: Lok Leipzig spielt zuerst auf die gegnerischen Fans zu. Würzburg darf anspielen.

Vor dem Anpfiff: Die Mannschaften betreten das Feld. In wenigen Minuten wird angepfiffen.

Vor dem Anpfiff: Das Publikum wurde noch einmal heiß gemacht. Die Stimmung passt!

18.43 Uhr: Erfahrener Schiedsrichter leitet die Begegnung

Lars Erbst ist heute der Unparteiische der Partie. Der 31-Jährige hat bereits 26 Partien in der 2. Bundesliga gepfiffen und war 52 Mal in der 3. Liga aktiv. Ein erfahrener Mann also. Heute wäres es vermutlich auch ok, wenn er aus Thüringen kommen würde.

18.35 Uhr: Großer Andrang vor dem Bruno

Ausverkaufte Heimbereiche heißt natürlich auch, dass es am Einlass ordentlich zur Sache geht. Gut eine halbe Stunde vor dem Anpfiff sind zahlreiche Fans noch nicht im Bruno. Bis 19 Uhr sollte sich das aber erledigt haben.

Großer Andrang vor den Stadiontoren. Alle wollen natürlich rechtzeitig zum Anpfiff ím Rund sein. © PICTURE POINT / S. Sonntag

18.25 Uhr: Die Teams machen sich warm

Inzwischen sind beide Mannschaften auch auf dem Rasen, um sich warm zu machen. In etwas mehr als einer halben Stunde rollt hier der Ball.

Die Mannschaften machen sich warm. © TAG24

18.10 Uhr: Die Aufstellungen sind da

So langsam kribbelt es! Noch etwas mehr, weil inzwischen bekannt ist, wer zu Spielbeginn auf dem Rasen stehen wird. Die Sachsen starten dabei wenig überraschend. Laurin von Piechowski hat es nicht geschafft, seine Verletzung zu kurieren. Maximal das Fehlen von Malik McLemore verwundert etwas. Seine Zerrung vom Abschlusstraining hat sich wohl nicht so schnell erledigt, wie erwartet. Lok Leipzig: Naumann - Wilton, Abderrahmane, Adetula, Ziane, Siebeck, Cevis, Grözinger, Öztürk, Dombrova, Kusic Würzburger Kickers: Hipper - Nischalke, Ochs, Thomann, Kurzweg, Omore, Hägele, Farahnak, Berisha, Bonga, Kraus

17.50 Uhr: Kickers im Stadion

Die erste Mannschaft steht auf dem Platz - zumindest zur Begutachtung des Rasens. Die Würzburger Kickers sind eingetroffen, begrüßten die mitgereisten Fans und wurden dann von der Bewässerungsanlage überrascht. Die erste kalte Dusche des Abends? Ob der Gästeblock übrigens voll wird, ist noch nicht ganz klar. Der Vertreter aus der Regionalliga Bayern teilte noch vor ein paar Stunden mit, dass es Restkarten gibt. Die Heimbereiche sind natürlich ausverkauft.

Die Würzburger Kickers sind im Bruno gelandet. © TAG24

17.30 Uhr: Keine Übertragung der Partie im Free-TV

Wer hofft das Hinspiel zwischen Lok Leipzig und den Würzburger Kickers heute im Free-TV schauen zu können, wird leider in die Röhre gucken. Der MDR, der zuletzt einige Partien aus der Regionalliga Nordost gezeigt hatte, ist nicht am Start. Stattdessen wird das Aufstiegsspiel nur beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaTV gezeigt, der ja auch die Rechte an der 3. Liga hält.

17.08 Uhr: Bedingungen in Leipzig hervorragend

Zwei Stunden vor dem Anpfiff sind die Stadiontore inzwischen geöffnet worden. In den nächsten Minuten wird sich das Bruno langsam füllen. Auf den Straßen rund um das Gelände herrscht schon jetzt viel Verkehr. Logisch, Lok und Würzburg spielen bei bestem Wetter heute vor ausverkauftem Haus. Die Bedingungen sind optimal, die Sonne scheint, es ist aber nicht zu heiß.

In knapp zwei Stunden brennt hier vermutlich die Hütte. © TAG24

Die Kickers reisen mit breiter Brust nach Leipzig. Am vergangenen Wochenende wurde der Landespokal gewonnen, Drittligist 1860 München besiegt. © IMAGO / HMB-Media

15.50 Uhr: Würzburger Kickers ganz schwer zu schlagen