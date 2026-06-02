Nach verpasstem Aufstieg: Trainer Jochen Seitz verlässt Lok Leipzig

Leipzig - Viele Fans haben den Nicht-Aufstieg von Lok Leipzig wohl noch nicht ganz verdaut, da kommt direkt der nächste Hammer. Am Dienstag verkündete Cheftrainer Jochen Seitz (49) seinen Rücktritt.

Jochen Seitz (49) übernahm das Traineramt im Sommer 2024. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie der Verein mitteilte, habe Seitz am Vormittag erst die Geschäftsführung und dann die Mannschaft über seine Entscheidung informiert. Er wird seinen neuen Vertrag zum 1. Juli 2026 nicht antreten und den Verein verlassen.

Ein längeres Statement zu den genauen Gründen soll in den kommenden Tagen folgen.

Seitz übernahm den Verein im Sommer 2024. Seitdem wurde Lok Leipzig zweimal Meister in der Regionalliga Nordost. Der Aufstieg in die 3. Liga glückte nicht.

Am Montagabend verpasste das Team erneut den Sprung in die 3. Liga. Die Sachsen verloren beide Spiele gegen die Würzburger Kickers und bleiben somit weiterhin in der Regionalliga.