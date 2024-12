Peinlicher Jahresabschluss! Tabellenführer Lok Leipzig patzt gegen den Letzten

Luckenwalde - David gegen Goliath hieß es am Samstagnachmittag für den 1. FC Lokomotive Leipzig . Zum Jahresabschluss gab's für den Tabellenführer keinen großen Grund zur Freude. Bei Schlusslicht FSV Luckenwalde stand am Ende ein peinliches 2:2 (2:1) auf der Anzeigetafel.

Nachspielzeit erster Durchgang: Andreas Naumann (liegend) pariert den Elfmeter von Lucas Vierling (2.v.r.). © Thomas Gorlt

Gegen Ende des ersten Durchgangs überschlugen sich vor 1100 Zuschauern dann die Ereignisse. Erst parierte Lok-Schlussmann Andreas Naumann den Freistoß von Fabio Schneider ganz stark, im Gegenzug erhöhte Noel Eichinger ebenfalls per Standard zum 2:0 (41.).

Einen gefühlvoll in den Strafraum gehobenen Freistoß vollendete Unglücksrabe Jannene in der 43. Minute zum 1:2-Anschluss. Und in der Nachspielzeit vergab Lucas Vierling vom Punkt, der FSV-Kapitän scheiterte an Naumann (45.+2).

Der knappe Vorsprung sollte lange Zeit Bestand haben. Die beste Gelegenheit auf die Entscheidung vergab Eichinger, der bei einem abermaligen Freistoß an Tittel scheiterte (70.).

Kurz vor dem Ende folgte noch der große Leipziger Schock. Der eingewechselte Fritz Schröder köpfte eine Flanke knapp neben den Pfosten zum 2:2 ein (84.). Es war der Schlusspunkt im alten Jahr.