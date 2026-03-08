Regionalliga-Knaller Lok Leipzig gegen Jena im Liveticker: Es wird voll!

Leipzig - Dieses Spiel kann möglicherweise richtungsweisend sein, wer die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost an sich reißen wird. Carl Zeiss Jena (vor dem Spieltag Zweitplatzierter, inzwischen überholt vom Halleschen FC) ist am Sonntagnachmittag (14 Uhr) bei Tabellenführer Lok Leipzig zu Gast. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei.

Am Sonntagnachmittag findet das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena, statt. © Picture Point / Gabor Krieg

Als Spitzenreiter mit zehn Zählern Vorsprung vor Jena könnte Blau-Gelb die Begegnung eigentlich recht entspannt angehen.

Doch das Team von Trainer Jochen Seitz (49) wird die Partie wohl mit viel Wut im Bauch bestreiten, weil das umstrittene 0:1 aus dem Hinspiel noch immer in den Hinterköpfen steckt.

Lok hat richtige Revanche-Lust! Und das vor einer Top-Kulisse bei bestem Fußballwetter. Mindestens 10.000 Zuschauer werden am Sonntag zum Spitzenspiel erwartet.

"Kommt alle und unterstützt unser Team", so die Aufforderung des Klubs!