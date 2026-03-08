Regionalliga-Knaller Lok Leipzig gegen Jena im Liveticker: Es wird voll!

Der 1. FC Lokomotive Leipzig empfängt am Sonntagnachmittag den Fc Carl Zeiss Jena zum Spitzenspiel der Regionalliga Nordost.

Von Michi Heymann

Leipzig - Dieses Spiel kann möglicherweise richtungsweisend sein, wer die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost an sich reißen wird. Carl Zeiss Jena (vor dem Spieltag Zweitplatzierter, inzwischen überholt vom Halleschen FC) ist am Sonntagnachmittag (14 Uhr) bei Tabellenführer Lok Leipzig zu Gast. TAG24 ist für Euch im Liveticker dabei.

Am Sonntagnachmittag findet das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena, statt.
Am Sonntagnachmittag findet das Spitzenspiel der Regionalliga Nordost, Lok Leipzig gegen Carl Zeiss Jena, statt.  © Picture Point / Gabor Krieg

Als Spitzenreiter mit zehn Zählern Vorsprung vor Jena könnte Blau-Gelb die Begegnung eigentlich recht entspannt angehen.

Doch das Team von Trainer Jochen Seitz (49) wird die Partie wohl mit viel Wut im Bauch bestreiten, weil das umstrittene 0:1 aus dem Hinspiel noch immer in den Hinterköpfen steckt.

Lok hat richtige Revanche-Lust! Und das vor einer Top-Kulisse bei bestem Fußballwetter. Mindestens 10.000 Zuschauer werden am Sonntag zum Spitzenspiel erwartet.

"Getragen von Leidenschaft und dem festen Glauben!" Lok Leipzig geht nächsten Schritt zur 3. Liga
1. FC Lokomotive Leipzig "Getragen von Leidenschaft und dem festen Glauben!" Lok Leipzig geht nächsten Schritt zur 3. Liga

"Kommt alle und unterstützt unser Team", so die Aufforderung des Klubs!

12.37 Uhr: Schon viel los vor dem Bruno-Plache-Stadion

Gut eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff ist beim Leipziger Bruno-Plache-Stadion schon einiges los. Bei schönem Wetter auch nicht verwunderlich, dass sich die Fans da das Regionalliga-Topspiel anschauen wollen.

Wer mit dem Auto kommt, muss aber teilweise mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Die ersten Fans haben sich bereits auf die Ränge begeben. Die meisten gönnen sich vorher aber noch etwas am Essensstand.
Die ersten Fans haben sich bereits auf die Ränge begeben. Die meisten gönnen sich vorher aber noch etwas am Essensstand.  © TAG24

Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg

Mehr zum Thema 1. FC Lokomotive Leipzig: