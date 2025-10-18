Riesiger Andrang vor Regionalliga-Kracher: Leipziger Stadt-Derby restlos ausverkauft

Leipzig - Am morgigen Sonntag steht das Leipziger Stadt-Derby an. Die Vorfreude auf den Regionalliga-Kracher zwischen Lok Leipzig und Chemie Leipzig spiegelt sich auch in den Ticket-Verkaufszahlen wider.

Das Derby wird sicherlich wie immer hitzig ablaufen. © Picture Point

Wie die Loksche auf Facebook mitteilte, sind alle 11.121 Eintrittskarten restlos ausverkauft. Vor Ort an der Tageskasse wird man also keinen Erfolg haben.

"Eine Anreise ohne Tickets ist zwecklos", so der Verein.

Wer die Hoffnung auf den Derby-Besuch aber dennoch nicht aufgeben will, kann in den kommenden Stunden immer wieder den Lok-Onlineshop checken. Über den Klub-eigenen Zweitmarkt können mit ein bisschen Glück immer wieder Karten verfügbar werden.

Alle Zuhause-Gebliebenen müssen sich hingegen mit dem MDR-Livestream (Anstoß: 14 Uhr) zufriedengeben.