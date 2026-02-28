Nach Kuller-Eigentor: Lok-Leipzig-Treffer aberkannt - und niemand weiß, warum!
Luckenwalde - Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat den 1:2-Patzer des ärgsten Verfolgers Carl Zeiss Jena beim FC Eilenburg genutzt und die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost ausgebaut. Dafür sorgte ein 3:0 (2:0) vor etwas mehr als 1400 Zuschauern beim FSV Luckenwalde.
Die entscheidenden Szenen gab es am Samstagnachmittag schon im ersten Durchgang: Nach viel Leerlauf starteten die Gäste nach einer halben Stunde einen Angriff durch die Mitte. Eine eher harmlose Weitergabe im Strafraum wurde von Andreas Pollasch so unglücklich abgefälscht, dass die Kugel links unten ins eigene Tor rollte.
Die komplett in weiß gekleideten Leipziger waren danach besser im Spiel und erzielten in der 36. Minute nach einer Ecke von links das vermeintliche 2:0 durch Stefan Maderer per Kopf. Doch Schiedsrichter Pascal Wien pfiff den Treffer zurück und zeigte auf Dorian Cevis, der zuvor gefoult haben soll. Davon war allerdings nichts zu sehen, auch die TV-Bilder gaben keinen Aufschluss. Eine Entscheidung, die keiner auf dem Feld verstand.
Das machte den angeblichen Übeltäter der Lokschen offenbar so sauer, dass er kurzerhand selbst das 2:0 machte. Vorausgegangen war ein Pass von Stefan Maderer. Cevis machte es dann stark, ließ ein paar Gegenspieler links liegen und zog aus 18 Metern ab. Der Ball landete links unten im Netz (40.).
Der FSV Luckenwalde, der sein letztes Pflichtspiel im Dezember absolvierte, war nur zu Spielbeginn auf Augenhöhe. In der dritten Minute musste Andreas Naumann kurz einen schnellen Reflex auspacken, um einen Schuss zu parieren. Ansonsten hatte der Keeper weitestgehend frei.
Luckenwalde besser im Spiel - Lok bringt Führung über die Ziellinie
Die Gastgeber hatten sich trotz des Spielstands aber auch nach Wiederanpfiff definitiv noch nicht aufgegeben.
Luckenwalde suchte nun deutlich öfters den Weg nach vorn, kam aber gerade im letzten Drittel oft an die eigenen Grenzen.
Lok hingegen ließ die Leine etwas zu locker. Das gefiel Trainer Jochen Seitz wohl auch nicht, weshalb er Mitte der zweiten Hälfte gleich mehrmals durchtauschte.
Trotzdem waren die Hausherren bis zum Schlusspfiff die Mannschaft, die eigentlich näher an einem Treffer dran war.
Den Schlusspunkt besorgte dann der Tabellenführer: Der eingewechselte Mingi Kang setzte sich stark auf rechts durch und schloss zielstrebig zum 3:0 ab (90.). Damit war das Spiel gelaufen.
Titelfoto: Sportfoto Matthias Koch