Nach Kuller-Eigentor: Lok-Leipzig-Treffer aberkannt - und niemand weiß, warum!

Luckenwalde - Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat den 1:2-Patzer des ärgsten Verfolgers Carl Zeiss Jena beim FC Eilenburg genutzt und die Tabellenführung in der Regionalliga Nordost ausgebaut. Dafür sorgte ein 3:0 (2:0) vor etwas mehr als 1400 Zuschauern beim FSV Luckenwalde.

Viel passierte in der ersten halben Stunde nicht. Luckenwalde machte der Lokschen auf einem holprigen Platz das Leben durchaus schwer. © Sportfoto Matthias Koch

Die entscheidenden Szenen gab es am Samstagnachmittag schon im ersten Durchgang: Nach viel Leerlauf starteten die Gäste nach einer halben Stunde einen Angriff durch die Mitte. Eine eher harmlose Weitergabe im Strafraum wurde von Andreas Pollasch so unglücklich abgefälscht, dass die Kugel links unten ins eigene Tor rollte.

Die komplett in weiß gekleideten Leipziger waren danach besser im Spiel und erzielten in der 36. Minute nach einer Ecke von links das vermeintliche 2:0 durch Stefan Maderer per Kopf. Doch Schiedsrichter Pascal Wien pfiff den Treffer zurück und zeigte auf Dorian Cevis, der zuvor gefoult haben soll. Davon war allerdings nichts zu sehen, auch die TV-Bilder gaben keinen Aufschluss. Eine Entscheidung, die keiner auf dem Feld verstand.

Das machte den angeblichen Übeltäter der Lokschen offenbar so sauer, dass er kurzerhand selbst das 2:0 machte. Vorausgegangen war ein Pass von Stefan Maderer. Cevis machte es dann stark, ließ ein paar Gegenspieler links liegen und zog aus 18 Metern ab. Der Ball landete links unten im Netz (40.).

Der FSV Luckenwalde, der sein letztes Pflichtspiel im Dezember absolvierte, war nur zu Spielbeginn auf Augenhöhe. In der dritten Minute musste Andreas Naumann kurz einen schnellen Reflex auspacken, um einen Schuss zu parieren. Ansonsten hatte der Keeper weitestgehend frei.