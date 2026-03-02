"Getragen von Leidenschaft und dem festen Glauben!" Lok Leipzig geht nächsten Schritt zur 3. Liga

Leipzig - Lok Leipzig ist aktuell Tabellenführer der Regionalliga Nordost . Mit acht Punkten Vorsprung vor Verfolger Carl Zeiss Jena (bei einem Spiel mehr) darf sich Blau-Gelb zu Recht Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Damit es mit der 3. Liga klappt, hat der Klub nun den nächsten Schritt gemacht.

Mit zwei Siegen in Folge ist Lok Leipzig wieder in der Spur. Am Ende der Saison möchte man als Meister gern aufsteigen. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie der Verein am Montag mitteilte, wurde der Lizenz-Antrag für die höhere Spielklasse inzwischen fristgerecht abgegeben.

"Die vollständigen Unterlagen wurden bereits am vergangenen Donnerstag beim DFB eingereicht. Für den 1. FC Lok ist es seit 2020 bereits die sechste Lizenz-Beantragung für die 3. Liga - ein klares Zeichen für die kontinuierliche Arbeit und die positive wirtschaftliche Entwicklung unseres Vereins", heißt es seitens der Lokschen.

Martin Mieth, Geschäftsführer bei Lok Leipzig, stolz: "Dieser Moment ist mehr als ein formaler Vorgang. Er steht sinnbildlich für den Weg, den wir als Verein eingeschlagen haben - getragen von Leidenschaft, Zusammenhalt und dem festen Glauben an unsere sportliche Zukunft."

Und weiter: "Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden, Partnern, Sponsoren sowie allen Unterstützern, die mit großem Engagement dazu beigetragen haben, dass die Unterlagen fristgerecht und vollständig eingereicht werden konnten. Ohne dieses starke Netzwerk wäre ein solcher Kraftakt nicht möglich."

Bis voraussichtlich zum 20. April soll nun die Rückmeldung des DFB mit möglichen Auflagen oder Bedingungen erfolgen. Diese müssen dann bis zum 3. Juni erfüllt werden. Voraussichtlich bis zum 17. Juni wird vom DFB die finale Entscheidung über die Zulassung oder Nichtzulassung zur 3. Liga zugestellt.