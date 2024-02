"Schmeißt endlich den Trainer raus!" Fans haben keinen Bock mehr auf Lok Leipzig

Berlin/Leipzig - Und so schnell ist der Frust zurück! Nach dem 4:2 beim FC Eilenburg in der vergangenen Woche musste sich Lok Leipzig am Dienstagabend beim Nachholspiel bei der VSG Altglienicke mit 0:2 geschlagen geben. Die Fans sind sauer: Geht das neue Jahr da weiter, wo das alte aufgehört hat?