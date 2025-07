Schützenfest beim gekauften Test: Lok Leipzig macht es gegen Rotation zweistellig

Leipzig - Zum 75. Geburtstag hat sich Achtligist SG Rotation Leipzig mal so richtig gegönnt. Für 8000 Euro wurde Regionalligist Lok Leipzig per Crowdfunding-Aktion als Testspielgegner ergattert. Am Samstagnachmittag fand die Partie nun statt - erwartungsgemäß mit dem besseren Ergebnis für den Favoriten (11:0).