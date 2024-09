So spielt ein Aufsteiger! Erst Rückstand, dann dreht Lok Leipzig voll auf!

Meuselwitz - Es wird auch Spiele geben, wo du dich durchbeißen musst, wenn du aufsteigen willst. Genau so eins hatte der 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntag beim ZFC Meuselwitz. Nach gebrauchter erster Hälfte kämpften sich die Sachsen bärenstark zurück und gewannen am Ende noch mit 3:1 (0:1). Damit steht Blau-Gelb weiter mit vier Punkten Vorsprung auf Carl Zeiss Jena an der Tabellenspitze.