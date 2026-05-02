Lok Leipzig spricht von "Skandal": Thüringen-Schiedsrichter sorgt für Fan-Wut

Leipzig - Es sollte ein vorgezogener Feiertag in Probstheida werden. Am Ende wurde es ganz bitter für Lok Leipzig ! Die Sachsen verloren das Regionalliga-Heimspiel gegen den BFC Preussen Berlin mit 1:3 , müssen durch das 2:1 von Jena im Parallelspiel nun wieder um die Meisterschaft zittern. Der Schuldige für den Umstand war ganz schnell gefunden.

Das Schiedsrichtergespann um Johannes Drößler (29, m.) hat sich in Leipzig nicht gerade beliebt gemacht. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Schiedsrichter Johannes Drößler (29), geboren im thüringischen Gotha hatte die Partie mit seiner Entscheidung in der 2. Minute gleich in eine bestimmte Richtung gelenkt.

Lok-Verteidiger Lukas Wilton (30) bekam nach einem harten Einsteigen gegen Philipp Kühn (23) die Rote Karte, musste zum Entsetzen der Blau-Gelben zurück in die Kabine.

Der Tabellenführer kämpfte in Unterzahl tapfer, musste sich aber am Ende geschlagen geben.

Nach Spielschluss gab es zunächst Redeverbot für Spieler und Trainer. Keiner der Lok-Verantwortlichen wollte sich äußern, zum Selbstschutz hieß es. Nur Sportchef Toni Wachsmuth (39) stand Rede und Antwort und sprach von einem "Skandal".

"Das war ein ganz schwerer Tag heute. Ich mach den Job jetzt seit sieben Jahren und sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Das war ein gravierender Eingriff, nicht nur in das Spiel, sondern in den Ausgang der ganzen Saison. Unabhängig von dem Platzverweis, gab es locker noch fünf, sechs Entscheidungen, die einfach so gravierend falsch waren. Ich erwarte jetzt, dass das Spiel auch von der Schiedsrichterleistung ausgewertet wird."