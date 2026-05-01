01.05.2026 14:38 Platzsperre, Schäden, Verletzungsgefahr: Lok Leipzig ruft Fans zur Vernunft

Am morgigen Samstag trifft der 1. FC Lokomotive Leipzig um 14 Uhr auf den BFC Preussen. Der Verein richtete sich mit einer ganz bestimmten Bitte an seine Fans.

Von Petra Nacht

Leipzig - Am Samstag trifft der 1. FC Lokomotive Leipzig um 14 Uhr auf den BFC Preussen. Angesichts der großen Chancen, die das Spiel bereithalten könnte, richtete sich der Verein mit einer ganz bestimmten Bitte an seine Fans.

Beim Spiel gegen den BFC Preussen könnte sich Lok die Meisterschaft sichern. © privat "Wie Ihr wisst, ist die Tabellenkonstellation so, dass morgen ein ganz besonderer Tag werden kann", freute sich der 1. FC Lok Leipzig in seinem Schreiben an die Fans. Denn mit dem Spiel gegen den BFC Preussen könnte der Verein die Chance bekommen, sich die Meisterschaft zu sichern. Um trotz Partylaune dennoch verantwortungsbewusst zu feiern, richtete sich Lok mit einer wichtigen Bitte an die Zuschauer: "Bleibt bitte auf den Rängen und betretet nicht den Innenraum."

Was dem Verein ansonsten blüht