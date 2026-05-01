Platzsperre, Schäden, Verletzungsgefahr: Lok Leipzig ruft Fans zur Vernunft
Leipzig - Am Samstag trifft der 1. FC Lokomotive Leipzig um 14 Uhr auf den BFC Preussen. Angesichts der großen Chancen, die das Spiel bereithalten könnte, richtete sich der Verein mit einer ganz bestimmten Bitte an seine Fans.
"Wie Ihr wisst, ist die Tabellenkonstellation so, dass morgen ein ganz besonderer Tag werden kann", freute sich der 1. FC Lok Leipzig in seinem Schreiben an die Fans.
Denn mit dem Spiel gegen den BFC Preussen könnte der Verein die Chance bekommen, sich die Meisterschaft zu sichern.
Um trotz Partylaune dennoch verantwortungsbewusst zu feiern, richtete sich Lok mit einer wichtigen Bitte an die Zuschauer: "Bleibt bitte auf den Rängen und betretet nicht den Innenraum."
Was dem Verein ansonsten blüht
Gründe für den nachdrücklichen Hinweis seien unter anderem, dass sowohl der Rasen als auch die LED-Banden in den kommenden Spielen in einem perfekten Zustand gebraucht würden und diese schnell Schäden nehmen könnten.
Des Weiteren könnte sogar eine Platzsperre folgen, die auch ein mögliches Relegationsspiel gefährden könnte.
Hinzukommt, dass Aktionen wie diese eine erhöhte Verletzungsgefahr für die Spieler mit sich bringen. "Sollten Fans in den Innenraum kommen, wird unser Team sofort geschlossen den Gang in die Kabine antreten", warnte Lok.
Abschließend stelle das Überklettern der Zäune selbstverständlich auch für die Fans eine Gefahr dar.
Damit am Samstag auch wirklich alles glattläuft, wolle man die Fans somit auch an ihre Verantwortung erinnern: "Lasst uns diesen Moment, sollte er denn kommen, gemeinsam genießen – mit Leidenschaft, aber auch mit Verantwortung", hieß es weiter.
Titelfoto: privat