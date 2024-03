Titelverteidiger blamiert sich! Lok Leipzig fliegt im Sachsenpokal raus

Bischofswerda - Das war so ganz sicher nicht eingeplant: Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat sich im Sachsenpokal-Viertelfinale blamiert, beim Oberligisten Bischofswerdaer FV mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Die Chaos-Tage beim FCL gehen weiter.

Anschließend versuchten die Gastgeber so gut es ging, ihr Tor und den knappen Vorsprung zu verteidigen. Doch auf der Gegenseite war genügend Qualität vorhanden, um schnell zurückzuschlagen. Tobias Dombrowa köpfte nach Flanke von Linus Zimmer zum 1:1 (22.).

Bei Oberliga-Tabellenführer Bischofswerda, der sich vor allem mit dem VFC Plauen um die Regionalliga-Rückkehr duelliert, zeigten die Blau-Gelben zwar vom Anpfiff weg, wer der Favorit ist. Dennoch geriet der interimsweise von Tomislav Piplica trainierte Klub in Rückstand.

Maik Salewski (l.) wechselte im Sommer nach Bischofswerda, spielte nun erstmals gegen seinen Ex-Verein. © Elke Bahrdt

Doch das Leipziger Durchhalten hielt nur wenige Minuten an. Held wurde ein weiteres Mal von Sobe stehen gelassen, der in die Mitte legte. Dort landete der zweite Ball bei Christoph Rettig, der den Außenseiter wieder in Front schoss - 2:1 (25.).

Bis Mitte der zweiten Halbzeit dauerte es, ehe die Piplica-Elf erneut ausglichen konnte. Luca Sirch wurde im Strafraum gefoult und versenkte den Elfmeter höchstpersönlich zum 2:2 (65.).

Beflügelt vom abermaligen Comeback wollten die in Gelb gekleideten Messestädter nun mehr und den Sieg möglichst in der regulären Spielzeit eintüten.

Dank einer starken Rettungsaktion des Ex-Leipzigers Maik Salewski, der Ryan Adigos 3:2 verhinderte, retteten sich die Schiebocker in die Verlängerung.