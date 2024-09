Total verrückte Nachspielzeit! Lok Leipzig schwitzt sich in Taucha eine Runde weiter

Taucha - Heiße Angelegenheit am Sonntagnachmittag im Sachsenpokal! Bei sengender Hitze setzte sich der 1. FC Lokomotive Leipzig knapp aber absolut verdient gegen die SG Taucha 99 mit 2:1 (1:0) durch und steht damit in der nächsten Runde. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal richtig wild - mit dem besseren Ende für die Loksche!