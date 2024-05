Überraschung in der Regionalliga: Er ist der neue Mann im Lok-Tor!

Andreas Naumann (31) steht ab der kommenden Saison für Lok Leipzig zwischen den Pfosten. © Lok Leipzig

Denn kein Geringerer als der Kapitän und langjährige Leistungsträger des FC Eilenburg Andreas Naumann (31) wechselt zu den Leipzigern.

Der gebürtige Chemnitzer war 2017 vom ZFC Meuselwitz nach Eilenburg gewechselt, etablierte sich dort rasch als Leader der Mannschaft. 154 Spiele absolvierte er im Trikot der Nordsachsen. Dreimal wählten ihn die Fans zum "Fußballer des Jahres". Selbst in der aktuellen Saison, in der er durch einen Schlüsselbeinbruch lange Zeit ausfiel, gehörte er regelmäßig zu den Aktivposten und hatte wesentlichen Anteil am Verbleib des FC in der Regionalliga.

Seine fußballerische Ausbildung erlebte er in seiner Heimatstadt beim Chemnitzer FC. Bei Lok unterschrieb der bereits in Leipzig lebende Lehrer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Besonders die professionellen Bedingungen und die Tradition des Vereins sollen ihn an dem Wechsel gereizt haben.

"Die Perspektiven und die Ideen des Vereins sowie die angestrebte Spielweise haben mich überzeugt, diesen Schritt zu gehen", so Naumann in einer Mitteilung. "Bislang kenne ich das Bruno-Plache-Stadion nur als Gastmannschaft. Jetzt freue ich mich darauf, bald Siege mi den Lok-Fans feiern zu können."