Verstärkung im Mittelfeld: Lok Leipzig verpflichtet ehemaliges RB-Leipzig-Talent

Leipzig - Simon Schierack (21) verstärkt das Team des 1. FC Lokomotive Leipzig künftig im Mittelfeld. In der Jugend sammelte er unter anderem Erfahrungen bei RB Leipzig .

Simon Schierack (21) wurde unter anderem bei RB Leipzig ausgebildet und sammelte dort mit den U19-Junioren in der UEFA Youth League Erfahrungen. (Archivfoto) © Picture Point / Gabor Krieg

Das verkündete der Verein am Samstagvormittag.

Toni Wachsmuth (39), Geschäftsführer bei Lok, erklärte, dass man Schierack bereits länger beobachte habe und schon in den vergangenen zwei Jahren mit ihm im Austausch gewesen sei.

"Wir sehen bei ihm großes Potenzial, da er trotz seines jungen Alters auch schon einiges an Erfahrung vorweisen kann", so Wachsmuth.

Der 21-Jährige wurde in Nachwuchsabteilungen von Blau-Weiß Wittichenau und Einheit Kamenz ausgebildet, bevor er 2019 an die Akademie von RB Leipzig kam. Dort durchlief er von der U14 bis zur U19 sämtliche Nachwuchsmannschaften.

2024 wechselte er dann zum polnischen Traditionsverein Śląsk Wrocław. Er stand dort dreimal in der 1. Liga auf dem Platz, spielte aber vor allem in der zweiten Mannschaft. In 54 Partien in der 3. und 4. polnischen Liga kam er auf zwölf Tore und zwölf Vorlagen.

Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und wird künftig die Rückennummer 6 tragen.