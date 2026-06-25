Was sich bei Lok Leipzig unter Ziegner jetzt schon verändert hat - Spiel abgesagt

Leipzig - Mit einer durchaus anspruchsvollen Einheit in der prallen Sonne hat Lok Leipzigs neuer Trainer Torsten Ziegner (48) am Mittwoch ein erstes Kennenlernen mit seiner Mannschaft absolviert. Das Ziel, maximale Erfolge in der Regionalliga Nordost zu erreichen, ist gleich geblieben. Ein paar Dinge haben sich aber natürlich schon verändert .

Torsten Ziegner (48) hat knapp einen Monat Zeit, um aus Lok Leipzig einen erneuten Anwärter auf die Meisterschaft zu machen. © Picture Point / Roger Petzsche

Jochen Seitz (49) war vom Charakter her anders. Eher ein ruhiger Typ auf dem Rasen, beobachtend, analysierend. Klar, wenn es mal nicht lief, konnte er auch lauter werden. Doch in der Regel wirkte er oftmals eher wie ein Ruhepol.

Das scheint unter Ziegner anders zu laufen. Der 48-Jährige sprintete am Mittwoch oft übers Feld, wollte anscheinend gern selbst mitspielen. Eher "mittendrin statt nur dabei" also.

Doch das ist noch nicht alles. "Er heißt anders, sieht anders aus, hat 'ne andere Ansprache", sagte Mittelfeldmann Alexander Siebeck (32) zunächst eher scherzhaft nach dem Training.

Ergänzte dann aber: "Ich glaube, dass er ein guter Typ ist, und wir werden uns schnell dran gewöhnen, wie er ist. Es kommen ja auch noch ein paar Spieler dazu und dann ist es das Ziel, dass wir als Einheit wieder so zusammenwachsen."

Das will Ziegner natürlich erreichen. Erste Ansprachen hatten demnach auch Motivationscharakter. Die Spieler sollen sich klarmachen, dass in den vergangenen zwei Jahren keine Mannschaft aus der Regionalliga Nordost besser war als Lok. Kein Grund also, sich zu verstecken - und das nicht auch noch ein drittes Mal zu erreichen.