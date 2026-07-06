Verlässt Lok Leipzig aus familiären Gründen: Fan-Kritik am Grözinger-Abgang

Leipzig - Am vergangenen Samstag verkündete Lok Leipzig , dass der Vertrag mit David Grözinger (27) trotz Vertrag bis 2027 mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird. Das hatte keine sportlichen Gründe, sondern familiäre. Den Linksverteidiger zieht es zurück in seine Heimat - und das kam bei einigen Fans nicht wirklich gut an.

David Grözinger (27) hat sich in seinem Jahr bei Lok Leipzig zum Stammspieler gemausert. © IMAGO / Fotostand

Gerade in den sozialen Netzwerken wurde Kritik laut. "Im Falle eines Aufstiegs wäre er bestimmt nicht gewechselt", und ein allgemeines Unverständnis darüber, dass ein Vertrag von den Blau-Gelben ohne wirtschaftlichen Ertrag einfach aufgelöst wird, waren die am häufigsten genannten Punkte.

Der Klub reagierte - nachdem immer mehr Negativstimmen laut wurden - und veröffentlichte noch ein zusätzliches Statement, in dem es hieß: "Mal zur Einordnung: Die Angelegenheit ist sehr kurzfristig aufgeploppt. Es handelt sich um eine familiäre Angelegenheit, die erfordert, dass Gröze langfristig wieder in der Heimat ist. Er wird zu einem Verein im Südwesten wechseln, der in der Nähe der Heimat liegt. Über die genauen Ablösemodalitäten wurde zwischen den Clubs Stillschweigen vereinbart."

In der Verlosung sind wohl der VfR Aalen und Drittliga-Absteiger Ulm. Bei der Lokschen hat man offenbar nicht damit gerechnet, dass ein ehemaliger Stammspieler, der sich ein Jahr lang bei den Sachsen voll reingehauen hat, teils so abgefertigt wird.

"Ich glaube, dass seine Worte sehr klar waren, dass ihm das sehr schwergefallen ist und sehr leid tut, aber die familiären Sachen gehen dann auch manchmal vor. Deswegen haben wir uns alle geeinigt, auch mit seinem aufnehmenden Verein", so Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) auf TAG24-Nachfrage.