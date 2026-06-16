Verkamps wehmütiges Ende bei Lok Leipzig: "Schließe nichts aus - außer Chemie"

Leipzig - Er hätte gern bei Lok Leipzig weitergemacht, egal ob in der 3. Liga oder weiterhin in der Regionalliga Nordost . Doch Pasqual Verkamp (28) und Blau-Gelb gehen künftig getrennte Wege. Wie der Offensivmann die vergangenen Wochen weggesteckt hat und wie es für ihn nun weitergeht, hat er im TAG24-Interview verraten.

Nach einem überragenden ersten Jahr bei Lok Leipzig folgte in der zweiten Saison bei den Sachsen viel Ernüchterung für Pasqual Verkamp (28). © Picture Point / Gabor Krieg

"Es ist sehr schwer, dass es einem hier nicht gut geht auf Ko Samui in Thailand", berichtet der Rechtsaußen lachend. Knapp zwei Wochen nach dem verpassten Aufstieg in Würzburg brauchte es Abstand zum Geschehenen, um den Kopf freizubekommen.

Zusammen mit unter anderem Djamal Ziane (34) lässt es sich bei über 30 Grad offenbar durchaus aushalten - gerade mit dem Blick ins vergleichsweise kalte Deutschland.

Doch in spätestens zwei Wochen soll es intensiv mit der Zukunftsplanung vorangehen. "Ich schließe nichts aus - außer Chemie", so der 28-Jährige über seinen zukünftigen Verein.

Vor ein paar Tagen verkündeten die Sachsen, dass der auslaufende Vertrag mit Verkamp nicht verlängert wird. Nach einem überragenden ersten Jahr bei Lok folgte eine absolut ernüchternde Saison für den ehemaligen Kicker von Carl Zeiss Jena.

"Es hat mich daher nicht überrascht, dass von Vereinsseite aus keine weitere Zusammenarbeit mehr möglich war. Ich wäre gern geblieben, bin aber auch nicht nachtragend. Ich hätte mir aber natürlich gewünscht, dass ein paar Dinge anders gelaufen wären", so Verkamp weiter.

Vor allem natürlich, was die sportliche Komponente angeht. Nachdem anfängliche Blessuren ausgemerzt waren, hatte der Goalgetter trotzdem kaum Chancen auf Einsatzzeit bekommen. Wettbewerbsübergreifend standen am Ende nur 643 Spielminuten auf seinem Konto. "Die zweite Saison ist für mich wirklich nicht zu erklären. Warum der Bruch so gekommen ist, obwohl ich wirklich mit allen Mitteln versucht habe, an meiner Situation etwas zu ändern. Aber ich habe keinen Anklang gefunden."