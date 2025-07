Vorletztes Testspiel von Lok Leipzig: Trotz Kapitäns-Köpfer nur Remis gegen Eilenburg

Leipzig - Das Testspiel vom 1. FC Lokomotive Leipzig gegen den FC Eilenburg am Mittwochabend endete mit einem Remis (1:1).

Alles in Kürze

Djamal Ziane (33, r.) erzielte den ersten Treffer im Testspiel. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Beide Teams gingen voll motiviert in den vorletzten Test vor dem Start der neuen Regionalliga-Saison. Um 19 Uhr ging es dann vor 579 Zuschauern im Eilenburger Ilburg-Stadion los.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste in Blau-Gelb die Nase vorn, sodass Kapitän Djamal Ziane (33) seine Mannschaft bereits in der 20. Minute zur Führung köpfen konnte.

Die Halbzeitansprache der Hausherren sorgte dann aber wohl für die nötige Motivation, sodass sie in der zweiten Hälfte schnell zurückschlugen und Arlind Shoshi (28) in der 52. Minute den Ausgleich erzielen konnte. So endete die Begegnung 1:1.