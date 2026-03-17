Wichtige Entscheidung! Stammkraft bleibt bei Lok Leipzig

Leipzig - Der Rückhalt bleibt an Bord - ligaunabhängig!

Torhüter Andreas Naumann (33) hat bei Lok Leipzig verlängert. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Andreas Naumann (33) hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Lokomotive Leipzig vorzeitig um ein Jahr bis 2027 verlängert, wie der Tabellenführer der Regionalliga Nordost am Dienstag mitteilte.

"Naumi bringt seit anderthalb Jahren konstant Leistungen auf Top-Niveau und hat sich dadurch die Vertragsverlängerung absolut verdient", äußerte sich Geschäftsführer Toni Wachsmuth (38) zu dem Schlussmann, der in 65 Pflichtspielen für die Probstheidaer ganze 33 Mal ohne Gegentor blieb.

Der gebürtige Chemnitzer, der die Arbeit mit Torwarttrainer Tomislav Piplica hervorhebt, freue sich "besonders auf ein weiteres Jahr mit unseren Fans im Rücken und hoffe auf viele geile Momente zusammen im Bruno!"