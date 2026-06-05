Wichtiges Zeichen nach versemmeltem Drittliga-Aufstieg: Lok Leipzig kann Klub-Ikone halten!

Leipzig - Lokomotive Leipzig kann Kapitän Djamal Ziane (34) für ein weiteres Jahr halten.

Djamal Ziane (34) steht weiterhin für Lok Leipzig auf dem Rasen. © Picture Point/ Sven Sonntag

Wie der Regionalligist am Freitag verkündete, hat der 34-Jährige, der bereits seit 2014 für die Blau-Gelben spielt, einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Seit seinem damaligen Wechsel von Energie Cottbus nach Probstheida stand Ziane insgesamt 353 Mal auf dem Platz und netzte 139 Mal ein.

Darüber hinaus gelang es dem 34-Jährigen in den vergangenen 12 Jahren bei Lok, insgesamt drei Meisterschaften, drei Landespokalsiege sowie eine Torschützenkönig-Trophäe einzutüten.

Nicht umsonst wird er inzwischen als wahre Vereinslegende gehandelt.

Sportchef Toni Wachsmuth (39) hat nichts als positive Worte für den Kapitän übrig: "Ich habe selten einen Spieler erlebt, der einen Verein so sehr verkörpert, wie es Djamal mit Lok Leipzig tut."

Vor allem für das Teamgefüge sei Ziane ein entscheidender Faktor und nehme als jahrelanger Führungsspieler eine wichtige Rolle ein.