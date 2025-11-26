Wilton mutiert zum Torjäger! Lok Leipzig ballert sich zum Herbstmeister

Magdeburg - Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist Herbstmeister der laufenden Regionalliga-Nordost-Saison ! Das starke 5:1 (2:0) am Mittwochabend bei der Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg reichte dafür aus. Doch die Sachsen feiern nicht nur den Sieg, sondern offenbar auch die Entwicklung eines neuen Torjägers.

Was für eine Geschichte! Lukas Wilton, der zuvor noch nie ein Tor für Lok Leipzig geschossen hat, traf an den letzten zwei Spieltagen je ein Mal. © Sportfoto Matthias Koch

In der vergangenen Woche beim 3:0 über den Greifswalder FC traf Lukas Wilton spektakulär zum ersten Mal überhaupt für Blau-Gelb. Das hat ihm offenbar so viel Spaß gemacht, dass er gegen den FCM direkt den nächsten Treffer nachlegte.

Bereits in der fünften Minute lag der Ball im Netz, nachdem Magdeburgs Roberts Leipertz unglücklich den Ball direkt vor das eigene Tor verlängerte und Wilton nur noch den Kopf hinhalten musste.

In der Folge war es ein extrem temporeiches Spiel zweier starker Offensivreihen. Die Hausherren spielten munter mit, legten sich aber nach 14 Zeigerumdrehungen quasi schon wieder ein Ding selbst rein.

Felix Vogler konnte einen missglückten Rückpass nicht richtig kontrollieren. Loks Stefan Maderer schaltete schnell, schnappte sich das Rund und versenkte es unhaltbar rechts unten zum 2:0.

Die Blau-Weißen zeigten sich nicht wirklich geschockt und lieferten dem Tabellenführer auch weiterhin einen großen Kampf. Was fehlte war die Präzision, die Blau-Gelb eben auf der anderen vorweisen konnte. Also zumindest fast immer. Nur Jonas Arcaleans Schuss an den linken Pfosten passte nicht so ganz ins Bild (34.).