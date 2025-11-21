Maderer-Party im Bruno-Plache-Eisschrank: Lok-Leipzig-Fans mit Chemie-Seitenhieb!

Leipzig - Nach zwei sieglosen Partien ohne Tor hat sich Lok Leipzig am Freitagabend daheim gegen den Greifswalder FC erfolgreich rehabilitiert und bei Minusgraden im Bruno-Plache-Stadion mit 3:0 (0:0) gewonnen. Stefan Maderer avancierte mit seinem Treffer und seiner Vorlage zum Matchwinner. Die Fans machten es sich draußen unterdessen warm - unter anderem mit einem Seitenhieb gegen Stadtrivale Chemie Leipzig .

Auf dem Rasen gut sichtbar: Es war ziemlich frostig am Freitagabend im Bruno-Plache-Stadion. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Im Anschluss an die Fanproteste am vergangenen Sonntag zeigte die Kurve das Spruchband: "Orte, die unsicherer sind als deutsche Fußballstadien: Der Kasten von Florian Horenburg". Eine Anspielung auf den BSG-Torwart, der in den beiden Derbys fünf Gegentore kassierte.

Lok hatte von Beginn an richtig Bock auf Fußball, spielte munter nach vorn und hatte schon in den ersten Minuten einige Abschlussmöglichkeiten.

Stefan Maderer verpasste in der 11. Minute aus kurzer Distanz knapp rechts - ein Sinnbild der letzten beiden Partien, in denen Blau-Gelb irgendwie das Tor nicht treffen konnte.

Nach etwa 20 Minuten wurde die Loksche etwas schlampiger. Die Gäste aus Greifswald merkten das und vollzogen auf frostigem Untergrund den ein oder anderen Fernschuss.

Spätestens nach einer halben Stunde war die Luft komplett raus. Beide Mannschaften zeigten sich wenig Ideen-freudig. Die Gastgeber gaben mehrfach den Ball leichtfertig an den Gegner, was die Fans im eiskalten Bruno natürlich nicht erfreute.

Erst gegen Ende des ersten Durchgangs machten die Hausherren wieder etwas mehr Betrieb. Jonas Arcalean vergab noch eine Chance zur möglichen Führung (43.). Danach ging es in die warmen Kabinen.